"الفنانين السوريين" تكشف حقيقة السماح بإذاعة أغاني أصالة نصري

كشفت نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية حول السماح بإذاعة أغاني المطربة السورية أصالة نصري عبر الشاشة السورية، موضحة أن الأمر غير متعلق بالنقابة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء عن السماح بإذاعة أغاني المطربة أصالة نصري عبر الشاشة السورية بعد منعها لسنوات بسبب مواقفها المعادية للرئيس السوري.

وقالت نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: ”إن ما تحدثت عنه بعض وسائل الإعلام اللبنانية عن السماح ببث أغنيات أصالة نصري عبر الشاشة السورية أمر مرتبط بإدارة المؤسسات الإعلامية، وعودتها هي وغيرها إلى الوطن سوريا مرتبط بجهات عامة ذات صلاحية وقد جاء مرسوم السيد رئيس الجمهورية واضحاً بهذا الشأن“.

وأضافت النقابة في بيانها: ”نقابة الفنانين لا تتمتع بصلاحيات ما ورد أعلاه، حيث أنها لم تمنع سابقاً ولم تسمح حالياً ولا تملك القرار بذلك وترى أن ما يثار حالياً غير مستند لجهات عامة أو خاصة وإنما صادر عن وسائل إعلامية لا تتمتع بالمصداقية“.

وختم البيان: ”بناء على ذلك فإن نقابة الفنانين مسؤولة فقط عن ما تتخذه من قرارات ضمن مجالات عملها وعن ما تنشره على صفحاتها الخاصة فقط“.

جدير بالذكر أن الفنانة السورية أصالة نصري معروفة بمواقفها ضد الرئيس السوري، وسبق أن عبرت في مناسبات مختلفة ولقاءات تلفزيونية متنوعة، عن اشتياقها الشديد لدمشق وحاراتها القديمة، كما أنها تمنت أن تسمح لها الفرصة بالغناء في العاصمة السورية دمشق.