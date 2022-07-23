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منوعات

عايض يوسف يتعرض للسخرية والنقد بسبب "البدلة الغريبة"
تاريخ النشر: 23 يوليو 2022 21:04 GMT
تاريخ التحديث: 23 يوليو 2022 22:00 GMT

عايض يوسف يتعرض للسخرية والنقد بسبب "البدلة الغريبة"

تعرض الفنان عايض يوسف لحملة واسعة من السخرية والانتقادات بعد ظهوره في مقطع خلال تأديته لإحدى البروفات استعداداً لحفل فني سيقيمه. وظهر عايض يوسف مرتدياً بدلة

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المصدر: وصفي شهوان - إرم نيوز

تعرض الفنان عايض يوسف لحملة واسعة من السخرية والانتقادات بعد ظهوره في مقطع خلال تأديته لإحدى البروفات استعداداً لحفل فني سيقيمه.

وظهر عايض يوسف مرتدياً بدلة غريبة التصميم، بلون أزرق سماوي، عبارة عن جاكيت بأكمام قصيرة وشورت قصير بجيبين غريبين، وحذاء مزركش.


وبمجرد نشر عايض يوسف المقطع عبر حسابه في ”سناب شات“ بدأت حسابات وأفراد بتداوله بشكل واسع والتعليق عليه ما بين السخرية والانتقادات.

وقال مغرد باسم ”عبود شوبكي“ ساخراً: ”متت كما يقال إنه فنان واسمه #عايض_يوسف لابس لبس #تيليتابيز العالم هسترت فعلاً“.

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وقالت مغردة باسم ”عبير“ معلقة على الرداء الغريب: ”هذا وهو يجرب الملابس.. ولا خلاص وهو بالحفلة؟؟؟“.

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وتسابق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في نشر تغريدات وصور كوميدية للتعليق على تلك البدلة بشكل ساخر لا يخلو من الطرافة.

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