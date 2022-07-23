"الوعد" يحاكي ملحمة تاريخية عن السيرة الهلالية بمشاركة أبرز نجوم العرب

يحاكي المسلسل التاريخي ”الوعد“، الذي كشفت شركة ”النجمة للإعلام“ وشركة ”سينماتك ميديا“ عن الانتهاء من تصويره، اليوم السبت، ملحمة تاريخية عن السيرة الهلالية بمشاركة نخبة من النجوم العرب.

وانطلقت أعمال تصوير المسلسل، الذي يروي قصة مأخوذة من السيرة الهلالية وتغريبتهم الشهيرة التي تعتبر الياذة العرب (ملحمة شعرية) في الموروث الشعبي العربي، قبل 5 شهور وسط تكتم على تفاصيله، وفقًا لما ذكره موقع ”ET بالعربي“.



وقال المشرف العام على العمل المنتج ياسر فهمي إنّ ”الوعد“ هو قصة وسيناريو وحوار اثنين من أهم كتاب الدراما والسينما في العالم العربي، حيث أوكلت المهمة للكاتبين المصريين عبد الرحيم كمال والسيناريست ناصر عبد الرحمن.

بدوره، قال مدير عام شركة ”النجمة“ للإعلام خالد عبد الرحمن إنّ المسلسل يندرج تحت نوع الأعمال الموسمية، حيث من المقرر أن يتألف العمل من 8 حلقات في موسمه الأول، الذي تم تصويره، وسيتكون من 4 مواسم متتالية، ومع انتهاء تنفيذ الموسم الأول بدأت التحضيرات لتنفيذ الموسم الثاني والثالث منه، وبنفس المستوى الفني والإنتاجي العالي.

والمسلسل من إخراج السينمائي التونسي محمد الخياري، في حين ذهب الإنتاج الفني للمسلسل للهادي قرنيط، ويضمّ العمل نخبة من النجوم والممثلين العرب.

ومن أبرز المشاركين في المسلسل: عبد المحسن النمر واضوى فهد ومحمد الهاشم من السعودية، ومهيرة عبد العزيز من الإمارات، وشيلاء سبت من البحرين، وإبراهيم الزدجالي من عُمان، وخالد نجم وأحمد سرور من الأردن، ومحمد مفتاح من المغرب، ونجلاء عبدالله وزياد التواتي من تونس، ونضال نجم من سوريا، إلى جانب عدد كبير من الممثلين.



وجرى تصوير الجزء الأول من المسلسل في المغرب، حيثُ تنوع التصوير بين مختلف المدن المغربية، منها مراكش، وأغادير، واستوديوهات ورزازات، ومدينة ايت بن حدو التاريخية، بحسب الموقع.

وخصصت للعمل الفني إمكانات إنتاجية ضخمة، وتم حشد طاقات فنية وفرق إنتاجية عالية المستوى من كل أنحاء العالم، حيث تمت الاستعانة بفريق تصوير من إيطاليا بقيادة مدير التصوير اليساندرو كيودو وفرق ملابس ومكياج أجنبية، وقد بدأت مؤخراً عمليات المونتاج النهائية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.