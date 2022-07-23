من هو المخرج السعودي عبدالله باجسير؟

نعى أكاديميون ومدونون سعوديون، اليوم السبت، مواطنهم المخرج التلفزيوني عبدالله باجسير الذي فارق الحياة تاركاً خلفه إرثاً فنياً لافتاً في عالم الإخراج.

وتوفى المخرج باجسير، أحد رواد التلفزيون السعودي والذي أخرج العديد من البرامج والأفلام وحفلات المسرح منذ عقود، في العاصمة المصرية القاهرة.

وأفاد أحد المدونين أن المخرج باجسير توفي ”إثر مضاعفات فيروس كورونا الذي أصيب به مؤخراً“.

ولا تتوفر معلومات كافية عن حياة المخرج الراحل أو تاريخ ميلاده، في حين أكد العديد من المدونين أن ”الراحل درس في مدرسة الفلاح في مدينة جدة، وبدأ خلالها اكتشاف وتنمية ميوله الفنية من خلال نشاطه في إذاعة المدرسة“.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن ”الراحل كان من أوائل السعوديين الذين توجهوا للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية وتخرج من إحدى جامعاتها في ستينيات القرن الماضي“.

ويقول الكابتن طيار صبري أبو الفرج إن ”المخرج باجسير تم ابتعاثه مع مجموعة من المخرجين والمذيعين والفنيين إلى أمريكا لتأهيلهم على أعلى مستوى أثناء تولي الدكتور الراحل عبده يماني وزارة الإعلام“.

ويعتبر المخرج باجسير من مؤسسي المسرح التلفزيوني في المملكة العربية السعودية مع المخرج بشير مارديني، وطارق ريري، وعبدالعزيز أبو النجا، وسعد الفريح، وحسن دردير.

ويعد الراحل أحد رواد التلفزيون السعودي، حيث شغل سابقاً رئيس قسم الإخراج في التلفزيون السعودي، كما شغل رئيس قسم الإخراج في قنوات أوربت.

ومن أشهر الأعمال التي أخرجها الراحل باجسير، الذي كان عضواً في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، برنامج بنك المعلومات لعمر الخطيب، ونجوم على الهواء وقافلة الحياة الفطرية والعديد من حفلات مسرح التلفزيون.

ومن البرامج أيضاً برنامج ”تحت الأضواء“ الذي عرض في ثمانينات القرن الماضي وكان يبث في مسرح التلفزيون السعودي، وتم استضافةالعديد من رجال الثقافة والأدب والفن والرياضة خلاله.

ونعى أكاديميون ومدونون عبر ”تويتر“ المخرج الراحل، مستذكرين أعماله التي أثرى بها التلفزيون السعودي منذ تخرجه ومزاولته مهنة الإخراج.

وقال الإعلامي جاسم العثمان ”انتقل إلى رحمة الله أخي وصديقي الوفي المخرج #عبدالله_باجسير تغمده الله بالمغفرة والرحمة وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان لقد كان مخرجاً متميزاً لبعض برامجي ومنها (تحت الأضواء،نجوم على الهواء،قافلة الحياة الفطرية والحفل الفني لبطولة الخليج) فإنا لله وإنا إليه راجعون“.

أنتقل إلى رحمة الله أخي وصديقي الوفي المخرج #عبدالله_باجسير تغمده الله بالمغفرة والرحمة وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان لقد كان مخرجاً متميزاً لبعض برامجي ومنها (تحت الأضواء،نجوم على الهواء،قافلة الحياة الفطرية والحفل الفني لبطولة الخليج) فإنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/yQnXlxnrSE — جاسم العثمان (@JAlOthman1) July 22, 2022

ونعى الكاتب والممثل محمد سلامة ”توفي اليوم في القاهرة المخرج السعودي الكبير #عبدالله_باجسير والذي كان رائداً من رواد التلفيزيون السعودي إذ كان من أوائل من تخرج من الولايات المتحدة في الستينيات.أخرجباجسير برنامج بنك المعلومات لعمر الخطيب وتحت الأضواء مع @JAlOthman1 والعديد من حفلات مسرح التلفيزيون“.