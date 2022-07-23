سبب وفاة المخرج السعودي عبدالله باجسير

غيّب الموت، اليوم السبت، المخرج السعودي عبدالله باجسير، أحد أبرز المخرجين في المملكة العربية السعودية، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتوفي المخرج باجسير، أحد رواد التلفزيون السعودي والذي أخرج العديد من البرامج والأفلام وحفلات المسرح منذ عقود، في العاصمة المصرية القاهرة.

ونعى أكاديميون ومدونون عبر ”تويتر“ المخرج الراحل، مستذكرين أعماله التي أثرى بها التلفزيون السعودي منذ تخرجه ومزاولته مهنة الإخراج.

وتداولت الصحف السعودية نبأ وفاة المخرج باجسير، دون الكشف عن أسبابها، في حين أشار مدونون إلى أنه توفي بسبب مضاعفات إصابته بفيروس ”كورونا“.

وأشار الكابتن طيار صبري أبو الفرج إلى وفاة المخرج باجسير التي وصفها بالصدمة الحقيقية، ليشير بسلسلة تغريدات إلى أن الراحل أصيب مؤخراً بفيروس ”كورونا“.

صدمة الحقيقة .. ١- تلقيت رسالة من أخي .. المهندس رضا حبيب .. ينعي فيها وفاة المخرج المبدع الأستاذ عبدالله باجسير .. كان الخبر صادما وصاعقا .. ولكنها الحقيقة وأمر الله المحتوم زين امين @zain0557701100 — ‏ ‏﮼كابتن.﮼صبري﮼أبوالفرج (@b777capitano) July 23, 2022

٢- قبل بضعة أيام كنت أتحدث معه علي الهاتف كي أطمئن عليه من إصابته .. بفايروس كورونا .. علي أمل أن أسمع صوته مرة أخري .. زين امين @zain0557701100 — ‏ ‏﮼كابتن.﮼صبري﮼أبوالفرج (@b777capitano) July 23, 2022

وأكد الكابتن أبو الفرج في سلسلة تغريدات أنه كان على تواصل مع المخرج الراحل منذ أيام، قائلاً: ”قبل بضعة أيام كنت أتحدث معه على الهاتف كي أطمئن عليه من إصابته بفايروس كورونا.. على أمل أن أسمع صوته مرة أخرى“.

وأضاف: ”كانت المكالمة فيها الكثير من المرح والتفاؤل عبر كلماته وصوته الشجي.. وأخبرته عن مدى إعجابي ببرنامجه الصهبجية.. حيث كنت من عشاق هذا الفن الراقي والإخراج الرائع“.

٣- كانت المكالمة فيها الكثير من المرح والتفاؤل عبر كلماته وصوته الشجي .. وأخبرته عن مدي إعجابي ببرنامجه .. الصهبجية .. حيث كنت من عشاق هذا الفن الراقي والإخراج الرائع .. زين امين @zain0557701100 — ‏ ‏﮼كابتن.﮼صبري﮼أبوالفرج (@b777capitano) July 23, 2022

وتطرق الكابتن إلى مشروع فني كان ينوي المخرج الراحل القيام به، حيث قال: ”تحدثنا عن مشروعه القادم الذي كان يأمل أن يجد تمويلا لإنتاج وإخراج مسلسل يحكي قصة الموسيقار العظيم رياض السنباطي ورحلته الفنية الثرية مع كوكب الشرق السيدة ام كلثوم.. وأذكر أن مادة هذا المسلسل قد اكتملت“.

٤- وتحدثنا عن مشروعه القادم .. الذي كان يأمل أن يجد تمويلا لإنتاج وإخراج مسلسل يحكي قصة الموسيقار العظيم رياض السنباطي .. ورحلته الفنية الثرية مع كوكب الشرق السيدة ام كلثوم .. وأذكر أن مادة هذا المسلسل قد إكتملت .. زين امين @zain0557701100 — ‏ ‏﮼كابتن.﮼صبري﮼أبوالفرج (@b777capitano) July 23, 2022

وأوضح: ”كان هذا حلمه حيث إن مقعد باجسير في جدة التاريخية يشهد على شغفه بحفلات أم كلثوم هو ومجموعة من أصدقاء الحارة والمدرسة أمثال الأخوة الشاعر عبدالعزيز النجيمي ونزيه حسن علي السيد وأخوه الدكتور منير حسن علي السيد والمهندس رضا حبيب وغيرهم كثير لا تسعفني الذاكرة في سرد أسمائهم“.

٥- كان هذا حلمه حيث أن مقعد باجسير في جدة التاريخية يشهد على شغفه بحفلات ام كلثوم هو ومجموعة من أصدقاء الحارة والمدرسة أمثال الأخوة الشاعر عبدالعزيز النجيمي و نزيه حسن علي السيد واخوه الدكتور منير حسن علي السيد والمهندس رضا حبيب وغيرهم كثير لا تسعفني الذاكرة في سرد أسمائهم — ‏ ‏﮼كابتن.﮼صبري﮼أبوالفرج (@b777capitano) July 23, 2022

ومن أشهر الأعمال التي أخرجها الراحل باجسير، الذي كان عضواً في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، برنامج بنك المعلومات لعمر الخطيب، وتحت الأضواء ونجوم على الهواء وقافلة الحياة الفطرية، والعديد من حفلات مسرح التلفزيون.