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سبب وفاة المخرج السعودي عبدالله باجسير
تاريخ النشر: 23 يوليو 2022 17:29 GMT
تاريخ التحديث: 23 يوليو 2022 18:00 GMT

سبب وفاة المخرج السعودي عبدالله باجسير

غيّب الموت، اليوم السبت، المخرج السعودي عبدالله باجسير، أحد أبرز المخرجين في المملكة العربية السعودية، بالعاصمة المصرية القاهرة. وتوفي المخرج باجسير، أحد رواد

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المصدر: نسرين العبوش_إرم نيوز

غيّب الموت، اليوم السبت، المخرج السعودي عبدالله باجسير، أحد أبرز المخرجين في المملكة العربية السعودية، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتوفي المخرج باجسير، أحد رواد التلفزيون السعودي والذي أخرج العديد من البرامج والأفلام وحفلات المسرح منذ عقود، في العاصمة المصرية القاهرة.

ونعى أكاديميون ومدونون عبر ”تويتر“ المخرج الراحل، مستذكرين أعماله التي أثرى بها التلفزيون السعودي منذ تخرجه ومزاولته مهنة الإخراج.

وتداولت الصحف السعودية نبأ وفاة المخرج باجسير، دون الكشف عن أسبابها، في حين أشار مدونون إلى أنه توفي بسبب مضاعفات إصابته بفيروس ”كورونا“.

وأشار الكابتن طيار صبري أبو الفرج إلى وفاة المخرج باجسير التي وصفها بالصدمة الحقيقية، ليشير بسلسلة تغريدات إلى أن الراحل أصيب مؤخراً بفيروس ”كورونا“.

 

 

 

وأكد الكابتن أبو الفرج في سلسلة تغريدات أنه كان على تواصل مع المخرج الراحل منذ أيام، قائلاً: ”قبل بضعة أيام كنت أتحدث معه على الهاتف كي أطمئن عليه من إصابته بفايروس كورونا.. على أمل أن أسمع صوته مرة أخرى“.

وأضاف: ”كانت المكالمة فيها الكثير من المرح والتفاؤل عبر كلماته وصوته الشجي.. وأخبرته عن مدى إعجابي ببرنامجه الصهبجية.. حيث كنت من عشاق هذا الفن الراقي والإخراج الرائع“.

وتطرق الكابتن إلى مشروع فني كان ينوي المخرج الراحل القيام به، حيث قال: ”تحدثنا عن مشروعه القادم الذي كان يأمل أن يجد تمويلا لإنتاج وإخراج مسلسل يحكي قصة الموسيقار العظيم رياض السنباطي ورحلته الفنية الثرية مع كوكب الشرق السيدة ام كلثوم.. وأذكر أن مادة هذا المسلسل قد اكتملت“.

وأوضح: ”كان هذا حلمه حيث إن مقعد باجسير في جدة التاريخية يشهد على شغفه بحفلات أم كلثوم هو ومجموعة من أصدقاء الحارة والمدرسة أمثال الأخوة الشاعر عبدالعزيز النجيمي ونزيه حسن علي السيد وأخوه الدكتور منير حسن علي السيد والمهندس رضا حبيب وغيرهم كثير لا تسعفني الذاكرة في سرد أسمائهم“.

ومن أشهر الأعمال التي أخرجها الراحل باجسير، الذي كان عضواً في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، برنامج بنك المعلومات لعمر الخطيب، وتحت الأضواء ونجوم على الهواء وقافلة الحياة الفطرية، والعديد من حفلات مسرح التلفزيون.

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