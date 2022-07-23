سعود آل فرحان يحذر "الأنثى الهاربة" للخارج من سوء المصير

بعث الإعلامي وصانع المحتوى السعودي المعروف سعود آل فرحان الشهري رسالة إلى الفتيات الهاربات من أسرهن ووطنهن إلى دول أخرى، مطالباً إياهن بالتراجع عن ذلك القرار.

وطالب آل فرحان في تغريدة له عبر حسابه في تويتر الفتيات الهاربات إلى الخارج بضرورة التفكير في ما سيؤول إليه مصيرهن هناك، مشدداً على ضرورة التفكير جيداً قبل اتخاذ ذلك القرار.

وقال سعود آل فرحان في تغريدته: ”خذيها قاعدة عزيزتي الأنثى الهاربة أو من قررت الهروب عن أهلها ووطنها،،، إذا هربتي برا فنهايتك بتكون إما مشردة أو متسولة،،، فنصيحة ارجعي لبلدك مافيه أغلى من الدين أولا ثم الوطن“.

وتزامنت تلك الدعوة والنصيحة من الإعلامي السعودي بعد تعرضه لحملة تهديد تهدف إلى حظر حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دشنتها ودعت إليها بعض الحسابات ضمن وسم #حملة_تبليك_سعود_الشهري.

وقال إنه يتعرض لحملة تهديد من بعض الجهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشره مقاطع هاجم فيها الفاشنيستات والسعوديات الهاربات من المملكة.

وأطلق ”آل فرحان“ على تلك الشخصيات التي هاجمها في أحد المقاطع وصف ”الفاغرات“ و“المريضات النفسيات الخطيرات“، مؤكدًا أنه لا هدف لهن إلا التصوير والرقص أمام كاميرا ”سناب شات“، ملمحاً إلى المشهورة السعودية هند القحطاني دون التصريح باسمها.

يذكر أن آخر الفتيات الهاربات خارج السعودية اللواتي كشفن عن قصتهن كانت الفتاة وسام السويلمي، التي اتهمت والدها وأفرادا من أسرتها بالاعتداء عليها جسدياً والتنمر عليها، لدرجة أنها فكرت بالانتحار أمام القطار في ألمانيا التي تقيم فيها حالياً.

وكانت وسام السويلمي قد أعلنت مؤخراً أنها ستعود إلى المملكة، للمرة الثانية، وذلك رغم ما قالته في وقت سابق بشأن تلقيها تهديدا بالقتل من أحد أفراد عائلتها حال عودتها.

وأعلنت عبر حسابها في ”سناب شات“ أنها ستسحب لجوءها في ألمانيا بالتنسيق مع السفارة السعودية وستعود للمملكة، معربة عن ”ثقتها بأن الحكومة ستحميها وتأخذ لها حقها“.

وأضافت الفتاة السعودية أنها كتبت قائمة تضم أسماء أشخاص من أقاربها ”ستقوم وزارة الداخلية باستدعائهم للتوقيع على تعهد بعدم التعرض لها“.

وردا على أحد المتابعين الذي دعاها إلى عدم الإعلان عن عودتها للمملكة، كتبت السويلمي: ”بعلن وبوثق وبصور كلشي دامني بحماية الله ثم آل سعود.. أتحدى ابن أمه يمسك شعرة من راسي“.