علي عجمي لمودل روز: "حديثك عن الزواج من رجل عربي استفزني"

خرج الإعلامي علي عجمي في مقطع فيديو، معلنًا رغبته في الرد على المشهورة السعودية المقيمة في الولايات المتحدة ”مودل روز“.

وبرر ”عجمي“ رغبته في الرد، لكون ”مودل روز“ كانت صرحت أنها ”لن تتزوج مطلقًا في حياتها من رجل عربي حتى لو بقيت عزباء“، معتبرًا أن تصريحها استفزه.

ووجه إعلامي المشاهير رسالة إلى“مودل روز“، إذ أكد لها أنه ”لا ينبغي لها تعميم تجربتها في الزواج على جميع الرجال العرب“.

وعلّق في الفيديو الذي بثه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: ”بدي قلك شغلة مهمة، بذمتي ما بتلاقي مثل الرجل العربي بالشهامة والكرم والنخوة والأخلاق، وكل الصفات الجميلة“.

وشدد أنه ”عاشر الكثير من الأزواج العرب والأجانب، وحديثه ينطلق من تجربته وليس من أصوله العربية“، على حد قوله.

وأضاف: ”صحيح الرجل العربي عندو غيره محافظ، وأمور كثيرة، بس صدقيني هاي الصفات كلها أجمل صفات، بقول إنه العربي فيه شغلات وما حدا كامل، بس إذا بدك تحسبي بعض السيئات عند الرجل العربي وأسلوب حياته مع المرأة بتلاقيها أفضل بكثير من الرجل الغربي“.

وشدد على أن الصورة التي يظهر فيها الرجل الغربي عبر الإعلام ليست الصورة الحقيقية، مؤكدًا أنه ”شاهد العديد من الأزواج في الغرب، حيث يعيشون تفاصيل فظيعة لا يمكن أن تحدث مع الرجل العربي“.

وكانت المشهورة السعودية ”مودل روز“ قالت قبل أيام إنها لن تتزوج من عربي بعد تجربتها المريرة مع زوجها السابق محمد آل محمود.

وجاء إعلان مودل روز ردًا على سؤال متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: ”حبي وانحبي.. بس يارب مو أمريكي.. ترا حبنا أعمق من حب الأجانب“.

وأضاف متابع مودل روز: ”شلون تعبّرين.. شلون تقولين له أموت فيك..“، لترد مودل في فيديو عبر حسابها الشخصي على سناب شات قالت فيه: ”لا.. بعد التجربة المرة، والله ثم والله لو أقعد عزباء طول عمري ما أتزوج عربيًا“، وردًا على مسألة كيف تعبّرين عن حبك قالت: ”سهل نعلمهم عربي“.

ونشبت أزمة حادة بين مودل روز وطليقها محمد آل حمود، بعد مفاجأتها جمهورها بزواجها أولًا ثم انفصالها، ليتبادلا لاحقًا الاتهامات، والتهديدات، والقضايا.