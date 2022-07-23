مفاجأة.. آمال ماهر تحيي حفلا غنائيا يوم الجمعة

تستعد الفنانة المصرية آمال ماهر لإحياء حفل غنائي في مدينة العلمين الجديدة بمصر، يوم الجمعة المقبل.

وسيكون هذا أول ظهور فني لآمال منذ إعلان اعتزالها منذ أكثر من عام، وبعد أيام من تداول شائعات حول اختطافها وتعرضها للتعذيب.

ونشرت شركة ”تذكرتي“ المنظمة للحفل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بوستر الحفل الذي تصدرته آمال ماهر بملابس بيضاء.

وعلقت الشركة بالقول: ”استعدوا لليلة خيالية، انتظروا عودة ملكة الغناء آمال ماهر في أقوى حفلة في صيف 2022، في العلمين أرينا يوم الجمعة 29 يوليو، وانتظروا تفاصيل الحجز قريبا“.

وأثار خبر إحياء آمال ماهر لحفل غنائي بعد ما أثير حولها من شائعات طوال مدة ابتعادها عن الأضواء، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث من المقرر أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا واسعا من جمهور آمال ماهر الكبير.

وكانت آمال ماهر أثارت جدلا واسعا في الأشهر الماضية؛ بعد اختفائها بشكل غامض، وسط مطالبات شعبية ورسمية بالكشف عن مصيرها، مع تداول معلومات بشأن اختطافها وتهديد حياتها.

ولاحقا، تصدرت الفنانة المصرية قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب صور نشرها الحساب الرسمي لها على موقع ”تويتر“، تعد الظهور الأول لها بعد تداول أخبار عن اختفائها.

لكن الصور المنشورة لم تقنع الكثيرين، الذين أصروا على ظهورها شخصيا في مقطع فيديو.

وإثر ذلك، خرجت ”ماهر“ قبل أيام في مقطع فيديو، مبررة غيابها بالقول إنه ”جاء بسبب إصابتها بفيروس كورونا“.

كما لم يقنع الفيديو أيضًا العديد من متابعيها، إذ قالوا إنه ”تم إجبارها على تسجيل الفيديو“، خاصة مع ظهورها بمظهر شاحب وارتباكها طوال مدة التسجيل.

وحسما للأمر، أوضحت آمال ماهر خلال مداخلة عبر الهاتف في برنامج ”مساء dmc“ مع الإعلامي رامي رضوان، سبب ظهورها الشاحب والمرتبك.

وعلقت آنذاك بالقول: ”أنا تعبانة لأقصى درجة نظرًا لإصابتي بكورونا، لذلك ظهرت في الفيديو بشكل مجهد“، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تصاب فيها بكورونا.

وواصلت: ”ما كنتش قادرة أطلع للجمهور بسبب تعبي، ولكن أسعدني خوف الجمهور علي، وإن شاء الله أخرج قريبا ”لايف“ وأطمن الجمهور، لكن مش قادرة دلوقتي لأني وشي تاعبني من كورونا“.

وأكدت الفنانة المصرية آمال ماهر أنها ستعلن خلال أيام، عن تفاصيل حفل ستحييه في القاهرة، وتتولى تنظيمه شركة ”تذكرتي“.