الإعلامي سعود الشهري يرد على حملة "الحظر" ضده

سخر الإعلامي السعودي سعود آل فرحان الشهري، من حملة الحظر الممنهجة ضده، ممن أسماهنّ ”الفاغرات الهاربات“.

ودأب الشهري على انتقاد مشاهير ومشهورات مواقع التواصل و“الهاربات“ من المملكة، وفق تعبيره، مؤكدا أنهم ”يقومون بخداع الشباب والشابات، بتقديم محتوى فارغ ومبتذل ولا يقدم شيئا مفيدا“.

ونصح في مقطع فيديو سابق متابعيه بعدم متابعة من وصفهم بـ“مشاهير الفلس“، ومتابعة من يقدمون محتوى نافعا.

وقال إن ”العديد من المشاهير والمشهورات يقومون باتباع أي طريقة بهدف إثارة الجدل في حال شعر بانخفاض عدد متابعيه“، مضيفا أن منهم من ”يقومون بتمثيل الطلاق في مواقع التواصل لإثارة الجدل“.

وهاجم في وقت سابق مشهورات، من بينهنّ رهف القحطاني وهند القحطاني.

ومع استمرار الإعلامي الشهري بانتقاد مشهورات، خاصة خارج المملكة، ظهرت تزامنا مع ذلك حملة في محاولة لحظره عبر هاشتاغ #حمله_تبليك_سعود_الشهري في موقع التواصل ”تويتر“.

وانتقد الإعلامي سعود آل فرحان، الحملة، مستخفا بمن خلفها ممن أسماهن ”الفاغرات الهاربات“.

وكتب في تعليق على مقطع فيديو بثه في ”سناب شات“، أنه ”تم إطلاق حملة ضده من مجموعة هاربات يعرف أسماءهن جيدا“، لافتا إلى أنه سينشر رسالة لإحداهن ممن يحاولن تهديده بـ“الحظر“.

وأكد في فيديو رده على الحملة، أنهن ”يحاولن حظره منذ سنوات من دون أية فائدة“، لافتا إلى أنه تعرض لحملة مماثلة في عام 2019، بعد انتقاده لمشهورة في الولايات المتحدة.

وعاود التأكيد على أن ”هؤلاء (الهاربات) يحاولن خداع المراهقات بدعوى العيش بحرية في الخارج“.

وعلق في معرض فيديو بثه عبر حسابه في ”سناب شات“ على حملة الحظر: ”(..) ما زالوا الفاغرات الهاربات يرسلون وحده تقلي منسوي عليك حملات تبليك، يا حبيبي حملات التبليك من 2017، وبكرر وبعيد الفاغرات الهاربات اللي بره أنت تدرون يضحكون عليكن، يقولون اهربي بره الوطن، تتورط الفاغرة، كله لأنه سمعت وحدة قالتلها اطلعي وتعيشين حياة وردية هنيك، يا تصير بطلة أفلام الله لا يبلانا بس، يا تصير مشردة بالشوارع“.

وتابع بالقول: ”2019، قالوا تبليك لأني هبدت وحده من الفاغرات بره بأمريكا، صلحي هاشتاغ يا فاغرة، لو تهدين وتريحين من دلاختك والمساكين اللي يصدقونك هنن الضعوف، لا عاد تسمعونه، أي أحد يسند من بره المملكة ولا يجي المملكة يا إنها هاربة أو مستحيل ترجع لأسباب عائلية، ليش تسمعون منهم خلوهم بقلعتهم“.