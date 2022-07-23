شهاب ملح ينشر فيديو "مريبا".. هل قصد مروة راتب؟

نشر مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الإيراني شهاب مرتضى غفوري، المعروف بـ“شهاب ملح إنستغرام“، مقطع فيديو جديدا يرجح أنه للمشهورة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب، في إطار حملته الهجومية المستمرة عليها.

وكان ”شهاب ملح“ توعد المشهورة السورية، عبر مقاطع وثقها لمروة راتب، وهي كذلك توعدته، أنه ”سأصدمك“، وسيعمل على ”تدمير حياتك“، وفقا لتعبيراته.

وشدد أنه ”سيثبت للجميع كذب مروة راتب“، وفق قوله.

ومع استمراره بتهديد ”راتب“، نشر المشهور مقطع فيديو، دون أن يكشف فيه عن وجه مروى، مكتفيا بعرض جسدها، وظهورها دون ”جانبي الردفين“ اللذين اشتهرت بهما مؤخرا، وهي تقول: ”ماطلعتلي كرش ولا خرب جسمي والحمدلله هذا هو ولا لابسه كورسيه ولا غيره“.

واكتفى شهاب ملح بالتلميح من خلال تعليق: ”حق منو مصوره هالفيديو؟“.

وشكك متابعون بحقيقة المقطع، مرجحين أن يكون ”شهاب“ هو ذاته صاحب المقطع، ويحاول تقليد صوت مروة، مرجعين ذلك إلى أن ”بنية الجسد تشبه جسد المشهور الإيراني أكثر“.

وصعّد المشهور الإيراني هجومه على المشهورة مروة راتب، منذ رفض مروة اعتذاره بعد لقائه بها في شوارع إسطنبول عن مهاجمة راتب، إذ شدد أنها ”ليست هي التي بإمكانها التقليل من قيمتي“، بعد توثيقه رفضها الشديد لاعتذاره.

وكان قد وجه تهديدا لمروة راتب عقب نشرها صورا لشهاب ملح إحداها يظهر فيها بشارب خفيف، وقالت إنه ”قبل أن يقوم بتغييرات على مظهره“، كما نشرت صورة أخرى له وهو يرتدي حجابا.

ونفى ”شهاب ملح“ أن تكون هذه الصورة له، لافتا إلى أنها صور ”مفبركة“.

وكانت مروة راتب وضعت الصور كرد منها على صور نشرها لها وقال إنها ”دون فلتر“.

واشتعل الخلاف بين المشهورين، عقب مهاجمة مروة راتب لشهاب ملح، عقب تقليده وجدته لها مجددا بشكل ساخر.

وكان ”شهاب ملح“ عمد إلى الظهور في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في ”سناب شات“ وتقليد مروة راتب بوضع ”إسفنجات“ على جانبي فخذيه، في محاكاة لمظهرها، مرفقا صوتها على الفيديو.

كما صور جدته وهي تقوم بتقليدها بشكل ساخر ووضعت على جوانب فخذيها ”إسفنجات“ كذلك.

وخرجت مروة راتب في مقطع فيديو في ”سناب شات“، لتوجه الشتائم لشهاب ملح وجدته، مهددة إياه، ومتوعدة بمقاضاته وجدته وزجهما في السجن، على حد قولها.

بدوره، نشر شهاب ملح عدة منشورات عبر حسابه في ”تويتر“ يتوعد بها مروة راتب بعد شتمها إياه، مشددا بدوره على أنه سيرفع قضية ضد ”راتب“.