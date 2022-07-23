الفنان عبد القدوس إسماعيل: الدراما الخليجية تعاني من المحسوبية

قال الفنان الكويتي عبد القدوس إسماعيل إن ”الدراما الخليجية تعاني من المحسوبية، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال تدخل المنتجين في فرض ممثلين ومخرجين معينين“.

وأوضح أن ”عدم وجود كاستينغ (عملية اختيار المثلين) يضر العمل الفني، لأن الاختيار أصبح حالياً عشوائياً وغير مبني على أسس معينة“.

وأضاف لـ“إرم نيوز“: ”النص واختيار الممثلين للأدوار يجب أن يؤخذا على محمل الجد في الأعمال الفنية، فأحياناً الاختيار يظلم الممثل والدور وشكل القصة، ولابد من عدم تدخل المنتج في اختيار الممثلين وإرضاء أطراف معينة، بل أن يقتصر الاختيار على المخرج والمؤلف فقط“.

وأشار الفنان الشاب الكويتي إلى أن ”الدراما الخليجية ساعدت في تغيير الكثير من القضايا المجتمعية وتحقيق الوعي المطلوب“.

وأوضح أن ”الدراما تسلط الضوء على عدة قضايا تخص المجتمع، فتساهم في وعي المجتمع وتثقيفه في جوانب من الممكن أن يكون غافلاً عنها“، وفقا لتعبيره.

وأكد عبد القدوس إسماعيل على نجاح أجيال الفنانين الشباب في الدراما الخليجية بالقول: ”في وقتنا الحالي، ننجح خصوصاً في ظل تواجد الإعلام الجديد والانتشار السريع في مواقع التواصل الاجتماعي“.

وعن كيفية اختياره واستعداده في العمل الدرامي ”جوهرة“: ”دوري في المسلسل كان بسيطاً، ولكن تأثيره على أحداث المسلسل كان كبيراً، خصوصاً في تحول الشخصية ومعرفة سر بطل المسلسل“.

أما عن اختياره لتجسيد الدور فقال: ”يعود لترشيحي من قبل المخرج عيسى ذياب، بعد أن رأى أنني مناسب للشخصية إثر مشاركتي في مسلسل (سرك الخافي) مع المخرج مناف عبدال، وسما عالية مع المخرج محمد دحام الشمري“.

وعن أعماله المقبلة، قال عبد القدوس إسماعيل: ”انتهيت من تصوير مسلسل (فركش) مع المخرج حسين شوكت، ولم أشارك بعده في أية أعمال لانشغالي في دراستي بالمعهد العالي للفنون المسرحية“.

يذكر أن عبد القدوس إسماعيل، فنان كويتي، يدرس في معهد الفنون المسرحية، وشارك في أعمال مختلفة منها ”جواهر“ و“سرك الخافي“ و“سما عالية“ و“عيال المباركية“، وغيرها من الأعمال.