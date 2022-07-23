طارق العلي: كورونا أضعفت إنتاج الخليج الفني وسأعود للسينما بشرط

رأى الفنان الكويتي طارق العلي، أن جائحة فيروس كورونا، كانت سببا في ضعف الإنتاج الفني بالخليج العربي.

وقال العلي إن ”الجائحة أثرت على اقتصاد العالم كله وليس على الإنتاج الفني فقط“، مستدركا أن ”الإنتاج في مرحلة التعافي الآن“.

وعن عودته للسينما وأعماله المستقبلية، أوضح في تصريح لـ“إرم نيوز“، أنه ”ينتظر النص المميز“.

وأشار إلى وجود العديد من الأعمال المطروحة عليه، لكنه في ”مرحلة القراءة وسيختار ما يناسبه“.

وبشأن المسرح، ذكر الفنان الكويتي أن ”(أبو الفنون) متراجع في بعض البلاد بينما يتقدم في أخرى“.

ولفت إلى أن ”العمل المسرحي يختلف عن العمل التلفزيوني، فيمكنك التصوير والعرض وقتما تريد في السينما أما المسرح فيكون يوميا مع جمهور ويكون الفعل ورد الفعل في نفس اللحظة، ويختلف من بلد لآخر بحسب المواضيع التي تطرح فيه“.

وأكد أن ”المسرح في الكويت لم يتراجع“، ونفى في الوقت نفسه ”وجود صعوبات أمام عرض مسرحياته في دول الخليج“، مدللا على ذلك بعرض مسرحية ”طمباخية“ في ”أوبرا دبي“ مؤخرا.

وعن تأثر الإنتاج الفني بمواقع التواصل الاجتماعي، بين أن ”السوشيال ميديا عنصر مهم لترويج الأعمال الفنية، بعكس الدعاية والإعلان التقليدي“.

وحول أعداد المنتجين في الخليج العربي، أشار إلى أنهم ”كثيرون وهناك أسماء كبيرة في مجال الإنتاج الفني ولهم الحظ الأوفر في الإنتاج، وهناك من لديهم رخص للإنتاج الفني“.

يشار إلى أن الفنان طارق العلي بدأ مشواره الفني في 1983، وذلك من خلال المسرح، وبسبب خفة ظله يعد من نجوم الكوميديا في الخليج العربي.