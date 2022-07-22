في أجواء رومانسية.. هكذا احتفلت هبة الدري مع زوجها نواف العلي بعيد ميلادها (صور)

احتفلت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت هبة الدري بعيد ميلادها الـ 40 برفقة زوجها الفنان الكويتي نواف العلي، في أجواء رومانسية.

ووثقت الفنانة ”الدري“ حفل عيد ميلادها بصور ومقاطع فيديو نشرتها عبر حسابها على ”إنستغرام“، حيث اقتصر الحفل على وجود زوجها فقط في مكان أحاطت به الورود والشموع بطريقة لافتة.

View this post on Instagram A post shared by هبه الدري (@hebaaldurri)



وظهرت ”هبة“ وهي جالسة برفقة زوجها على أريكة، فيما كانت الزهور تحيطهما من كل جانب، وعلى طاولة أمامهما، عليه قالب كيك، تمت كتابة اسمها على لوح خشبي وُضع القالب فوقه.

View this post on Instagram A post shared by هبه الدري (@hebaaldurri)



وأطفأت الفنانة المصرية شمعة عيد ميلادها مودعةً عمر الثلاثينيات لتستقبل عقدًا جديدًا من حياتها.

View this post on Instagram A post shared by هبه الدري (@hebaaldurri)



وبدت ”هبة“ سعيدة بهذه الأجواء، حيث أرفقت صورها بتعليقات، جاء في أحدها: ”عمر جديد .. ٤٠ عامًا من العطاء .. ممتنة لكل النعم التي أعطاني إياها ربي.. ممتنة لكل الحب المحاطة به، هذه أكبر نعمة، كل عام وأنا بخير بوجود الذين أحبهم حولي ومعي“.

ووجهت في منشور آخر الشكر لزوجها، قائلةً: ”يوم من أيامي الجميلة.. شكرًا نواف“.

والفنانة هبة من مواليد 1982، وحاصلة على شهادة بكالوريوس في علوم أمراض الدم الوراثية، إلا أنها اختارت العمل في التمثيل، حيث بدأت مشوارها الفني مبكرًا منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، وشاركت في العديد من المسرحيات والأعمال الكويتية.

وتزوجت الفنانة هبة من الفنان الكويتي نواف العلي، نهاية العام 2012، ورُزقا بطفلين، إلا أنهما أعلنا، مطلع العام 2021، انفصالهما رسميًا، واستمر الانفصال أشهرًا قليلة حتى أعلنا عودتهما مجددًا.

وكانت الفنانة هبة قد تعرضت، في أيار/ مايو الماضي، لانتقادات لاذعة عقب ظهورها بمقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”تيك توك“ وهي تردد كلمات أغنية تعريفية بالشخص، أشارت خلالها إلى دولة الكويت ووصفتها بـ ”المحافظة“.

وظهرت ”الدري“ في مقطع الفيديو وهي تتمايل على أغنية (دا اسمي الثلاثي بالكامل)، وأشارت في الأغنية إلى عمرها، ودراستها، وعملها، وبرجها، وموطنها الأصلي الذي تنحدر منه، والدولة التي تسكن فيها وهي الكويت، إلا أنها أساءت التصرف في هذا الموضع بالتحديد، وفق ما ذكره النشطاء عقب ذكر اسم الكويت، وإرفاقه بكلمة ”محافظة“ التي تأتي في سياق الأغنية.

وانهالت التعليقات الناقدة ضد الفنانة الدري، والتي طالب النشطاء في كثير منها بتفسير ما قصدته الفنانة بهذه المفردة، وتقديم اعتذار شخصي منها.

ودفعت تلك الانتقادات الفنانة ”هبة“ للرد، حيث أبدت تعجبها من الهجوم الواسع الذي تعرضت له، وقالت إن ”الأغنية قديمة، وقامت بتطبيقها على الفيديو، وأنها قصدت بمحافظة الكويت عاصمة الكويت، وهي مدينة الكويت، ولم تقصد أن دولة الكويت هي محافظة“.

وأعادت ”الدري“ نشر مقطع الأغنية على ”سناب شات“ عقب تعديل اسم المحافظة، حيث أوردت في التعديل بأن المحافظة هي ”مبارك الكبير في دولة الكويت“.