سعود آل فرحان يهاجم "الفاغرات الهاربات" ويكشف عن تهديده بـ "حملة تبليك"

قال الإعلامي السعودي سعود آل فرحان إنه يتعرض لحملة تهديد من بعض الجهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشره مقاطع هاجم فيها الفاشنيستات والسعوديات الهاربات من المملكة.

وأطلق ”آل فرحان“ على تلك الشخصيات التي هاجمها في أحد المقاطع وصف ”الفاغرات“ و“المريضات النفسيات الخطيرات“، مؤكدًا أنه لا هدف لهن إلا التصوير والرقص أمام كاميرا ”سناب شات“، ملمحًا إلى إحداهن دون ذكر اسمها، فيما أشار معلقون إلى أنه قصد ”هند القحطاني“.

وأكد ”آل فرحان“ أن تلك الشخصيات لولا تزايد الدعايات لهن لتوقفن عما يفعلنه أمام الكاميرات، ولكن دون دعايات لن يجدن ما يفعلنه، مطالبًا إياهن بعيش الحياة بشكل طبيعي، والاهتمام بأمور أخرى غير ما يفعلنه.

وصعد وسم بعنوان ”#حملة_تبليك_سعود_الشهري“ ليتصدر قائمة الوسوم الأكثر تفاعلًا في المملكة العربية السعوية، خلال الساعات الأخيرة، حيث احتشد فيه مئات الحسابات للتفاعل حول الأمر.

وخرج ”آل فرحان“ في مقطع آخر مجددًا ليكشف عن تعرضه للتهديد من طرف بعض الشخصيات، قائلًا: ”مجموعة فاغرات هاربات، ومعروفة أسماؤهن مسلطات حملة عليَّ.. هذا مختصر الهاشتاق.. غريبة هذه المرة تمت كتابة الاسم كاملًا، وعلى فكرة، شافوا رسالة البنت في المقطع تحت اشتلوها“.

وعرض الإعلامي السعودي خلال المقطع بعضًا من التهديدات التي وصلته من بعض الحسابات، بتدشين حملة لإغلاق حساباته عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي أكد أنها لا تهمه، وأنه يتعرض لتلك الحملات من العام 2017.

مجموعة فاغرات هاربات ومعروفات اسمائهم مصلحين حمله علي 🥲،،، هذا مختصر الهاشتاق ،،، غريبه ذي المره كتبوا الاسم كامل 😁 وعلى فكره شفوا رساله البنت في المقطع تحت 👇🏻 اشتلوها😗#حمله_تبليك_سعود_الشهري pic.twitter.com/oNKczUuCJK — سعود آل فرحان (@saud_alfrhan) July 22, 2022

وأتبع المشهور السعودي ذلك المقطع بتغريدة أخرى تضمنت مقطعًا لمجموعة من الأشخاص يؤدون رقصة شعبية، علّق عليه قائلًا: ”على فكرة، ماطقيت خبرًا للهاربات، والحين ألعب لعبًا شهريًا ومعه الخطوة الجنوبية مع أنهم مازالوا مستمرين على حملات التبليك من سنة وأكثر، وأشكر كل من شارك ودافع في الهاشتاق“.

على فكره ماطقيت خبر للهاربات والحين العب لعب شهري ومعاها الخطوه الجنوبيه ✌🏻😁 مع انهم مازالو مستمرين على حملات التبليك من سنه واكثر، اشكر كل من شارك ودافع في الهاشتاق 🙏🏻 #حمله_تبليك_سعود_الشهري pic.twitter.com/4KiGiLnM3s — سعود آل فرحان (@saud_alfrhan) July 22, 2022

واستبق الإعلامي السعودي ”آل فرحان“ تلك التغريدة بأخرى وجّه فيها رسالة للفتيات الهاربات أو من قررن الهروب عن الأهل والوطن، قال فيها: ”خذيها قاعدة عزيزتي الأنثى، الهاربة أو من قررت الهرب عن أهلها ووطنها، إذا هربتي برا فنهايتك تكونين إما مشردة أو متسولة.. فنصيحة ارجعي إلى بلدك، مافيه أغلى من الدّين أولًا ثم الوطن“.