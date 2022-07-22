انهيار الفنانة المصرية نهلة سلامة خلال جنازة والدتها

دخلت الفنانة المصرية نهلة سلامة، الجمعة، في نوبة بكاء خلال تشييع جثمان والدتها الفنانة الراحلة نوال الصغيرة، من مسجد مصطفى محمود بمحافظة الجيزة المصرية، إلى مثواها الأخير.

وخلال خروج جثمان والدة نهلة سلامة من المسجد باتجاه المقابر ظهرت الفنانة وهي منهارة من البكاء.

وشهدت الجنازة غياب نجوم الصف الأول من الفنانين في مصر.

ووجهت نهلة سلامة، التي ظهرت مرتدية كمامة كإجراء احترازي من الإصابة بفيروس كورونا، رسالة للحاضرين من وسائل الإعلام في الجنازة بالقول: ”متشكرة ليكم وللجمهور ولكل الناس اللي عزتني”.

وكشفت الفنانة المصرية أنها ستقيم عزاء والدتها في المنزل، وليس في دار مناسبات كما هو متبع مع المشاهير وأسرهم.

وكانت سلامة أعلنت عبر ”فيسبوك“، الخميس، وفاة والدتها، بعدما نعتها بكلمات مؤثرة، لتنهال عليها تعليقات التعازي من قبل زملائها ومتابعيها.

وكتبت الفنانة المصرية في نعي والدتها: “حبيبتي يا أمي وعشقي وكل حياتي الله يرحمك ويحسن إليك إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ولدت الفنانة المصرية نوال الصغيرة في نيسان/ أبريل عام 1949، وتزوجت من الملحن المصري الراحل فاروق سلامة وانفصلت عنه بعد عام واحد من إنجاب نهلة.

وشاركت نوال الصغيرة في بعض الأدوار الثانوية بالسينما المصرية منذ الستينات، ومن أشهر أعمالها في السينما عندما قدمت دور حميدة في فيلم أنا الدكتور عام 1968 مع الفنان عادل إمام، وغنت في الفيلم مع الزعيم أغنية:“عبده وحميدة“.