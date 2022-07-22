من هي السعودية أمل أحمد عروس طارق بن فهد؟

خطفت الشابة السعودية أمل أحمد، اليوم الجمعة، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت العديد من مقاطع الفيديو والصور لحفل زفافها من مواطنها طارق بن فهد رغم البساطة التي سادت فقراته وتفاصيله.

ولمع نجم ”أمل“ منذ أكثر منذ أكثر من 5 سنوات عندما قررت تحويل شغفها في التصوير الفوتوغرافي إلى الاحتراف ومن ثم الشهرة في ذلك المجال.

وبدأت ”أمل“ عملها الاحترافي في مجال التصوير الفوتوغرافي على نطاق ضيق يشمل الأسرة والأقارب، حيث تقوم بتوثيق مناسباتهم، قبل أن تكتسب شهرة وتصبح من مصورات المملكة المعروفات.

واتسعت دائرة الشهرة للشابة السعودية الطموحة لتشمل تصوير العديد من الفعاليات الاجتماعية والتجارية، مثل: حفلات الزفاف، والمواليد، والأطفال، ومنتجات الشركات التي تعرضها في الإعلانات التجارية.

كما زاد عدد الفريق الذي يعمل معها في التصوير، وجميع أعضائه من النساء اللواتي يؤدين مهام مختلفة لإظهار الفعاليات والمناسبات بصور لافتة.

وعرف عدد أكبر من السعوديين مواطنتهم، بعدما ظهرت في عدد من البرامج التلفزيونية الشهيرة عبر قنوات المملكة، مثل ”ساعة شباب“ على ”روتانا خليجية“ و ”صباح الخير يا عرب“ على ”إم بي سي“، لتحكي عن رحلتها في عالم التصوير.

ووسعت أمل شغفها واحترافها بمهنتها، لتصبح مدربة تصوير تقيم دورات للراغبين في تعلم تلك المهنة، واستقطبت الكثير من الشابات بالفعل.

كما أنها استثمرت شهرتها تلك في عالم التصوير وحضور الفعاليات الاجتماعية والتجارية، لتصبح منظمة لمثل تلك الفعاليات، وهي مهنة أوسع بكثير مما يتطلبه التصوير الفوتوغرافي.

وقادت تلك الشهرة ”أمل“ للتحول إلى إحدى نجمات مواقع التواصل الاجتماعي المحبوبات في المملكة، وسط متابعة عدد كبير من السعوديات والسعوديين لها.

فبعد أن اقتصر نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على صور الفعاليات التي توثقها بكاميرتها، حولت حسابها في تطبيق ”سناب شات“ لمنصة خاصة تنشر فيها يومياتها.

وبجانب احترافها التصوير، لدى أمل اهتمام بالرسم والديكورات.

وعلى عكس الكثير من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من الجنسين في السعودية، تعد ”أمل“ وزوجها ”طارق“ بعيدين عن إثارة الجدل في محتوى اليوميات الذي يقدمانه.