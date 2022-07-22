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سبب وفاة الفنان السوري عبدالله السيد
تاريخ النشر: 22 يوليو 2022 14:42 GMT
تاريخ التحديث: 22 يوليو 2022 16:05 GMT

سبب وفاة الفنان السوري عبدالله السيد

أعلن في العاصمة السوري دمشق اليوم الجمعة عن وفاة الفنان التشكيلي السوري البارز عبدالله السيد عن عمر ناهز 81 عاماً. وأكدت عائلة الفنان السوري أنه توفي وفاة

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المصدر: وصفي شهوان - إرم نيوز

أعلن في العاصمة السوري دمشق اليوم الجمعة عن وفاة الفنان التشكيلي السوري البارز عبدالله السيد عن عمر ناهز 81 عاماً.

وأكدت عائلة الفنان السوري أنه توفي وفاة طبيعية في منزله الكائن بالعاصمة السورية دمشق، بحسب ما أفاد به ابن شقيقته.

وقال وديع عطفه ابن شقيقة الفنان الراحل لوكالة ”فرانس برس“ إن خاله ”توفي صباح اليوم الجمعة وفاة طبيعية في منزله بدمشق“.

من جهة أخرى، قال بعض الناشطين عبر مواقع التواصل الاحتماعي إن الفنان الراحل فارق الحياة نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

ووصفت إذاعة ”شام إف إم“ الفنان الراحل بـ “ النحات والفيلسوف“ السوري وذلك في نعيها له.

وشكل السيد أحد أبرز الأسماء في النحت والفن التشكيلي السوري خلال مسيرة طويلة بدأها أستاذاً في كلية الفنون الجميلة، ثم رئيساً لقسم النحت في الكلية، قبل أن تُعرف أعماله على مستوى البلاد.

ومن أبرز أعمال الفنان الراحل، نصب صلاح الدين الأيوبي الذي نفذه السيد قرب قلعة دمشق عام 1992 واستحال أحد رموز المدينة.

كما نفّذ السيد أنصاباً أخرى أشهرها ”سفينة نوح“ في مدينة دالاس في الولايات المتحدة عام 2001.

وأثارت وفاة ابن مدينة مصياف في وسط سوريا، حزناً في الوسط الفني السوري، ونعاه عدد من الفنانين والنحاتين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال صديقه المقرّب النحات غازي عانا لوكالة فرانس برس ”لقد رحل عبد الله السيد، وخسرنا جميعاً قامة فنية كبيرة يصعب تعويضها“.

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