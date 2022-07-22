سبب وفاة الفنان السوري عبدالله السيد

أعلن في العاصمة السوري دمشق اليوم الجمعة عن وفاة الفنان التشكيلي السوري البارز عبدالله السيد عن عمر ناهز 81 عاماً.

وأكدت عائلة الفنان السوري أنه توفي وفاة طبيعية في منزله الكائن بالعاصمة السورية دمشق، بحسب ما أفاد به ابن شقيقته.

وقال وديع عطفه ابن شقيقة الفنان الراحل لوكالة ”فرانس برس“ إن خاله ”توفي صباح اليوم الجمعة وفاة طبيعية في منزله بدمشق“.

من جهة أخرى، قال بعض الناشطين عبر مواقع التواصل الاحتماعي إن الفنان الراحل فارق الحياة نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

ووصفت إذاعة ”شام إف إم“ الفنان الراحل بـ “ النحات والفيلسوف“ السوري وذلك في نعيها له.

وفاة النحات والفيلسوف السوري د. عبد الله السيد عن عمر يناهز 82 عاماً، ومن أشهر أعماله نصب صلاح الدين الأيوبي في دمشق.#شام_إف_إم #للخبر_مصدر pic.twitter.com/0sYNbS356Z — Sham fm شام إف إم (@radioshamfm) July 22, 2022

وشكل السيد أحد أبرز الأسماء في النحت والفن التشكيلي السوري خلال مسيرة طويلة بدأها أستاذاً في كلية الفنون الجميلة، ثم رئيساً لقسم النحت في الكلية، قبل أن تُعرف أعماله على مستوى البلاد.

ومن أبرز أعمال الفنان الراحل، نصب صلاح الدين الأيوبي الذي نفذه السيد قرب قلعة دمشق عام 1992 واستحال أحد رموز المدينة.

كما نفّذ السيد أنصاباً أخرى أشهرها ”سفينة نوح“ في مدينة دالاس في الولايات المتحدة عام 2001.

وأثارت وفاة ابن مدينة مصياف في وسط سوريا، حزناً في الوسط الفني السوري، ونعاه عدد من الفنانين والنحاتين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال صديقه المقرّب النحات غازي عانا لوكالة فرانس برس ”لقد رحل عبد الله السيد، وخسرنا جميعاً قامة فنية كبيرة يصعب تعويضها“.