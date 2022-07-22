صاحب أشهر معالم سوريا.. من هو الفنان الراحل عبدالله السيد؟

رحل عن عالمنا الفنان التشكيلي السوري عبدالله السيد عن عمر ناهز 81 عاماً، وقد ترك خلفه إرثاً فنياً كبيراً، تضمن العديد من الأعمال الفنية البارزة.

وذكرت مصادر وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الفنان عبدالله السيد توفي في منزله بالعاصمة دمشق إثر تعرضه لوعكة صحية ألمت به.

وشكل السيد أحد أبرز الأسماء في النحت والفن التشكيلي السوري خلال مسيرة طويلة بدأها أستاذاً في كلية الفنون الجميلة، ثم رئيساً لقسم النحت في الكلية، قبل أن تُعرف أعماله على مستوى البلاد.

ونفذ السيد العديد من النصب التذكارية والتماثيل ومن أشهرها نصب صلاح الدين الأيوبي في دمشق عام 1992، والذي أصبح أحد المعالم البارزة للعاصمة السورية.

كما نفذ نصب الشهداء في مدينة درعا عام 1990 ونصب سفينة نوح الدمشقي في مدينة دالاس بالولايات المتحدة عام 2001.

ولد السيد في مدينة مصياف في محافظة حماة، وتخرج في قسم النحت/ كلية الفنون الجميلة في دمشق عام 1971 قبل أن يدرس الفلسفة والدراسات الاجتماعية في كلية الآداب.

وحصل السيد على دبلوم الدراسات المعمقة بعلم الجمال من فرنسا ودبلوم في النحت الصبي من المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة في باريس.

وعمل بالسلك الأكاديمي وله العديد من الأبحاث المنشورة في دوريات فكرية وفنية عن الفن التشكيلي السوري وتاريخ الفن، كما كان رئيسا لتحرير مجلة (الحياة التشكيلية).

وأثارت وفاة ابن مدينة مصياف في وسط سوريا، حزناً في الوسط الفني السوري، ونعاه عدد من الفنانين والنحاتين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال صديقه المقرّب النحات غازي عانا لوكالة فرانس برس ”لقد رحل عبد الله السيد، وخسرنا جميعاً قامة فنية كبيرة يصعب تعويضها“.