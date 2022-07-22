بعد السيارة.. حسام حبيب بانتظار "بلاغات جديدة" من شيرين عبد الوهاب

قال المحامي المصري، ياسر قنطوش، الممثل القانوني لمواطنته الفنانة شيرين عبد الوهاب، إن فترة زواج موكلته مع طليقها الفنان حسام حبيب مليئة بالمخالفات القانونية ضد الأخير.

وأشار قنطوش إلى أن البلاغ المقدم مؤخرا، باستيلاء حسام حبيب على سيارة موكلته ”ليس الأخير“.

وأكد في تصريحات تلفزيونية في ساعة متأخرة من مساء الخميس، أن ”هناك مجموعة من الوقائع والمخالفات القانونية الأخرى ضد حسام حبيب لصالح شيرين يتم دراستها جيداً في الوقت الحالي لتقديمها أمام النيابة العامة المصرية“.

وشدد المحامي المصري على أن ”كل ما ذكرته شيرين عبد الوهاب في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من اعتداءات طليقها عليها والتجاوز في حقها تملك به مستندات وأدلة تدين حسام حبيب“.

ولفت إلى أن مكتبه القانوني ”بصدد دراسة كافة هذه المخالفات وغيرها التي يفضل عدم الإفصاح عن تفاصيلها في الوقت الحالي“.

وأشار محامي شيرين عبد الوهاب، إلى أنه ”وضع بالاتفاق مع الفنانة المصرية، خطة عمل تتضمن أن تتفرغ نهائياً شيرين إلى عملها الفني، وترك كافة المخالفات التي ارتكبت في حقها من قبل طليقها إلى مكتبها القانوني، وعدم الحديث عنها مرة أخرى“.

وأكد أنه ”أتم وكالته القانونية عن شيرين عبد الوهاب منذ 48 ساعة، وهي المرة الأولى التي تتعاون معه شيرين عبد الوهاب لتولي الدفاع عنها.

وبين أنها ”تثق في القضاء المصري باسترداد حقوقها من خلال هيئة مكتبه القانوني“.

وتقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أمس الخميس، ببلاغ للنائب العام ضد حسام حبيب تتهمه خلاله بالنصب عليها، عبر استيلائه على سيارة بقيمة 3،250،000 جنيه مصري (172 ألف دولار).

يأتي ذلك بعد عدة تصريحات غير مسبوقة من قبل شيرين بحق طليقها حسام حبيب، وقد تغلق باب الجدل بشكل نهائي حول احتمال عودتهما.