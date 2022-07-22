فيديو "غامض" لأميرة الناصر تهنئ فيه إحدى المشهورات

بعد سلسلة من مقاطع فيديو ”غامضة“ انتشرت مؤخرا على حساب المشهورة في المملكة العربية السعودية أميرة الناصر، انتشر آخر غير واضح تاريخه تحديدا، وإذا ما كان يعود لوقت قريب، لكنه تضمن تهنئة لإحدى المشهورات.

وظهرت أميرة الناصر في مقطع فيديو داخل سيارة وهي توجه تهنئة، حيث علقت بالقول: ”تستاهلين حبيبتي أمولة تستاهلين“.

ومن غير الواضح زمان الفيديو، لكنه يبدو حديثا، نظرا للتهنئة التي كانت ربما موجهة للمشهورة أمل أحمد، التي كانت قد تزوجت يوم الأربعاء، من مواطنها المشهور طارق بن فهد.

وقد تكون ”الناصر“ قصدت فيه، المشهورة أمل الأنصاري، والتي حصلت على حكم لصالحها قبل نحو 3 أشهر ضد مواطنتها المشهورة بدور البراهيم.

وكان حساب أميرة الناصر قد نشط بشكل مفاجئ في الأيام الماضية، إذ وثق شخص يدعى مشعل العنزي، وقال إنه مدير أعمالها، عبر بث تسجيل صوتي منسوب لها، تؤكد فيه ذلك.

ونشر ”العنزي“ تعليقا أكد فيه أنه ”سيجيب على تساؤلات الجميع بشأن اختفاء أميرة الناصر في وقت قريب“.

ولاحقا، نشر تسجيلا صوتيا منسوبا لأميرة الناصر، تشيد فيه بمشعل العنزي، وتؤكد أنه ”مدير أعمالها ويعمل في مجال التقنية“.

وظهر مشعل العنزي على حساب أميرة الناصر في ”سناب شات“، وعرف بنفسه قائلا: ”أنا مشعل العنزي مدير أعمال أميرة الناصر، وخبير تقني“.

وأكد أنه ”استرجع حساب أميرة الناصر بعد اختراقه“، مضيفا: ”هالفترة بكون ماسك سناب أميرة لحد رجوعها بإذن الله (..)“.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، تداول مستخدمون لمواقع التواصل رسالة صوتية منسوبة لأميرة الناصر، قيل إنها أرسلتها من داخل سجنها الذي تقبع فيه، كاشفة عن أمنيتها التي ترغب في تحقيقها.

وقالت أميرة الناصر إنها ”تسامح كل إنسان أخطأ في حقها“، متمنية الاجتماع بأولادها في العيد، مؤكدة أن ”قلبها يتقطع على ابنتها“، على حد تعبيرها.

وأضافت في التسجيل: “حسبي الله ونعم الوكيل في الإنسان اللي كان هو السبب وراء دخولي هذا المكان.. هذا الإنسان حسبي الله ونعم الوكيل فيه، لأنه هو مؤتمن.. الحمدلله على الابتلاء إلي أجاني“.

وكانت السلطات السعودية قد ألقت القبض على المشهورة السعودية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي 2021، بعد إعلان ابنها عن ذلك عبر مقطع فيديو بثه.