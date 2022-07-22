الفنان الكويتي ضاري عبدالرضا: رقابة الأعمال المسرحية "سلسة"

أكد الممثل والمخرج الكويتي ضاري عبدالرضا، الذي بدأ مسيرته الفنية قبل قرابة عقد من الزمن، سلاسة الرقابة على الأعمال الفنية في الوقت الحالي، سواء في المسرح أو السينما أو التلفزيون.

وقال الفنان الكويتي الشاب، في حديث خاص مع ”إرم نيوز“ تطرق فيه إلى مسألة الرقابة على الأعمال الخليجية، إن ”هناك رقابة على الأعمال الفنية، إلا أنها أصبحت أفضل وأسهل في الوقت الحالي على الأعمال المسرحية“.

وأضاف الفنان الكويتي الشاب أنه ”لا أستطيع الحديث عن الرقابة في السينما والتلفزيون، لأنني لم أواجه أية عقبات معها“.

وشدد الفنان الكويتي ضاري على أهمية الرقابة الذاتية لكل فنان فيما يقدمه من أعمال، والحفاظ على المبادئ والقيم في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لقوله.

وفي هذا السياق، قال: ”يجب أن يتوفر في كل فنان الرقابة الذاتية والابتعاد عن الجرأة بالطرح، والتنوع في إيجاد الأفكار الجديدة، وعدم الانسلاخ من الماضي والاحتفاظ ببعض القيم والمبادئ والحث عليها في ظل التغيرات السريعة في البشر مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي التي يجب أخذ محاسنها وترك سلبياتها“.

وأشار ضاري إلى المجهود الذي يجب أن يبذله الفنان لأداء دوره وإتقانه، قائلًا: ”لكل من السينما والمسرح والتلفزيون تكنيك مختلف، ويجب على الفنان معرفة تلك الفروقات للوصول للمصداقية في الدور وهذا يحتاج إلى الممارسة الحية والمشاركة في كل تلك الألوان الفنية“.

وأضاف أن ”الدراما الخليجية تساعد الفنانين الشباب، إلا أن ذلك يعتمد على نجاح الممثل وإتقانه للدور، إضافة إلى نجاح العمل الدرامي ذاته“.

وتطرق الفنان إلى دور الدراما وتأثيرها على المجتمع الكويتي، قائلاً إن ”الدراما لها تأثير قوي وسريع على المجتمع الكويتي، حيث إن الجمهور يتأثر بالأدوار المقدمة له، ويتفاعل معها، كما أن لها تأثيرًا على الجيل الحالي“.

وتحدث الفنان ضاري عن مشاركته في مسرحية ”طمباخية“ التي بدأ عرضها في أيار/ مايو الماضي، وشارك فيها نخبة من النجوم منهم طارق العلي وأحمد الفرج وغادة الزدجالي وآخرون.

وفي هذا الشأن، أشار الفنان ضاري إلى نجاح عرض المسرحية التي تم تقديمها للجمهور في الإمارات على مسرح ”أوبرا دبي“ فترة عيد الأضحى المبارك، قائلًا: ”إن الاستعدادات كانت على أتم وجه، وإن المسرحية لاقت استحسان الجمهور في دبي“.

وذكر ضاري أن ”هذه المسرحية تعتبر التعاون الرابع له مع الفنان طارق العلي، وأنه يشعر بالاستمتاع والمحبة والمنافسة الشريفة بالمشاركة معه“.

وتحدث عن مشاركته في الفيلم الكوميدي ”بوعقاب عايش“ الذي ألفه محمد المحيطيب وأخرجه محمد الحملي، ومثَل فيه نخبة من نجوم الكويت وعلى رأسهم الفنان محمد العجيمي الذي جسَد شخصية ”أبو عقاب“.

وذكر ضاري أن ”الفنان محمد العجيمي هو من رشحه للمشاركة في الفيلم بعد أن شاهده في المسلسل الكوميدي أمر إخلاء الذي جسَد فيه ضاري دور حميدان“.

ويستعد الفنان ضاري عبدالرضا في الأشهر المقبلة لتصوير الجزء الثالث من مسلسل ”أمر إخلاء“.

ويذكر أن الفنان ضاري من مواليد 1984، درس في المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت، وتخرج منه عام 2009، وبدأ مسيرته الفنية عام 2010، حيث شارك في المسلسل الشهير ”ساهر الليل“ كممثل ومخرج سكريبت، وشارك بعدها بالتمثيل في عدة أعمال تلفزيونية ومسرحية بالإضافة إلى عدد من الأفلام.