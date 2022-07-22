المشهوران السعوديان أمل أحمد وطارق بن فهد يعلنان زواجهما

شاركت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أمل أحمد، متابعيها، عبر حسابها في ”سناب شات“، تفاصيل حفل زفافها على مواطنها مشهور ”تيك توك“ طارق بن فهد.

ووثقت أمل تفاصيل حفل الزفاف بدءا من استعداداتها لتحضير نفسها إلى إقامة الحفل.

ونشرت المشهورة وضعها للماكياج حتى نزولها القاعة وبدء الزفاف باستقبال ”الزفة“ لها ولزوجها طارق بن فهد.

كما وثقت أمل تفاصيل الاستعدادات في القاعة، وبثها مقطع فيديو يختصر رحلتها العاطفية مع طارق.

وبثت عبر حسابها في ”سناب شات“ فقرة لعازفة كمان، ثم استعرضت أداءها رقصة ”سلو“ مع زوجها.

ووجهت أمل أحمد، رسالة غير مباشرة، بعد أن وثقت مقطع فيديو، وقد عانقها طارق، مع إشارة ”كيدية“ بيديه أرفقتها بأغنية أحمد حلمي ”الحركة دي“، لتنوه للإشارة فيما يبدو.

ولم توضح أمل أحمد مقصدها من هذه الرسالة، وإن كانت تقصد أحد الأشخاص بها، أم تعبر عن ”انتصار علاقتها بطارق بن فهد بالزواج“.

وتفاعل عدد من المتابعين مع زواج المشهورين السعوديين، وبينما هنأهما فريق، انتقد آخرون استعراض حفل الزفاف و“بساطته“ وفق تعبيرهم.

وهنأت مغردة الثنائي على زواجهما: ”أمل وطارق يفوزون باجمل كابلز واجمل عروسين بـ2022 تبارك الرحمن الله يسعدهم ويوفقهم ويبارك لهم ويرزقهم الذريه الصالحه يارب زواج الدهر كله، أمل حرفيا أجمل عروسة مشاءالله (احبببكك) أطيب قلب“.

وأشادت أخرى بالزواج: ”زواج أمل وطارق يفوز ب أجمل وأحلى زواج و زفة ومشاعر صارت بالسناب، آخر اهتمامهم الفشخره والهياط بالديكورات والتقديمات عشان الناس تشوف، الله يسعدهم“.

وعلقت ”مها“: ”يجنن زواج أمل وطارق مرة حلو وبسيط، ولا فيه تكلف، الله يوفقهم ويحفظهم“.

وقالت أخرى: ”ما أحب أتعمق كثير بالمشاهير وسوالفهم بس اليوم بالذات حبييييت زواج أمل وطارق واضح الحُب بعيونهم الله يتمم فرحتهم على خير يارب“.

بينما انتقدت ”رهف“ حفل الزفاف: ”زواج أمل وطارق عاادي جداً وشكلها كان فيه شي غلط الميكب والفستان وطارق أتمنى يرجع الكمامة ولا عاد ينزلها ويارب يعتزلون الشهرة ويفكونا من قرفهم ماتحملناهم وهم حبايب بنتحملهم وهم متزوجين يالططيف“.

وأيدت أخرى أن أمل أحمد لم تظهر بالمظهر اللائق: ”فستانها مو حلو أبدا شكلها مو حلو أبداً لا مكياج ولا تسريحة شعر كلها ماأعجبتنا صح؟! بس هي متزوجها شخص يحبها يشوفها بعينه ملكة جمال لو تلبس ايش ماتلبس تبقى بنظره أجمل البنات عشان كذا الانتقاد ماراح يفيد ولا راح تهتم له“.

يذكر أن الثنائي السعودي اشتهرا بمحتواهما الذي يتشاركانه معا، ويوثقان من خلاله يوميات لهما، وقصة حبهما.