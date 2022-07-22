شيرين في إجازة بالساحل الشمالي بعد مقاضاة حسام حبيب

ظهرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، يوم الخميس، بصحبة صديقاتها في الساحل الشمالي (إحدى القرى السياحية الشهيرة في مصر)، بعد ساعات من تصريحات أدلت بها بخصوص طليقها الفنان حسام حبيب، لاقت تفاعلا واسعا.

وتقدمت شيرين، الخميس، ببلاغ للنائب العام ضد حسام حبيب تتهمه خلاله بالنصب عليها، بعد تصريحات جريئة أدلت بها أول أمس.

وظهرت شيرين في صور مع صديقاتها، وتبدو عليها أمارات السعادة، لكنها ظهرت بوزن زائد كثيرا عن آخر ظهور لها.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الصور مستهجنين ما إذا كانت حقيقة تعيش حالة سيئة بسبب ما فعله بها طليقها، وكيف تظهر سعيدة وتقضي أوقات سعيدة بالساحل الشمالي.

وتقدم ياسر قنطوش المستشار القانوني للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، الخميس، ببلاغ للنائب العام ضد المطرب حسام حبيب؛ يتهمه خلاله بالنصب على موكلته.

وقال ياسر قنطوش في البلاغ، إن ”الشاكية والمشكو في حقه كانت تربطهما علاقة زواج شرعي، وأثناء ذلك طلبت منه شراء سيارة فارهة، ووكلت المشكو في حقه بوصفه زوجها في اتخاذ ما يلزم لإنهاء إجراءات الشراء، واتفقت مع المعرض على سعر شراء السيارة وهو مبلغ 3،250،000 جنيه (172 ألف دولار) وتم الاتفاق مع المعرض على قيام الشاكية بتحويل ذلك المبلغ من حسابها الشخصي على حساب المعرض“.

وأضاف قنطوش: ”فوجئت الشاكية بتحويل المبلغ بالكامل لحساب المعرض، وقيام المشكو في حقه باستلام أوراق السيارة وإنهاء جميع أوراقها باسمه، وتم استخراج رخصة السيارة باسمه، وقام بنقل ملكيتها باسمه“.

وتابع البلاغ أنه ”عندما علمت الشاكية بتلك الواقعة دون إذنها أو موافقتها بذلك أقنعها بأنهما شخص واحد بسبب علاقة الزواج القائمة بينهما آنذاك، ووافقت على سداد ثمن السيارة“.

وأوضح المستشار القانوني لـ ”شيرين“ بأنه ”عندما نشبت الخلافات الزوجية بينهما مؤخرًا واستحال استمرار الأسرة بينهما واتفقا على الطلاق، وتم إيقاع الطلاق بالفعل، طلبت منه نقل الملكية أو سداد ثمنها، إلا أنه رفض وماطل ولم يقم بسداد قيمة السيارة أو نقل ملكيتها لها كما اتفقا مسبقًا“.

وطالب قنطوش في البلاغ بمنع التعامل على السيارة في وحدة المرور لحين إنهاء التحقيقات.