السعودية.. استدعاء الجيمرز "أبو إياد" بعد تلفظه بعبارات بذيئة

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، استدعاءها لأحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في المحتوى الخاص بالألعاب الإلكترونية.

وأوضحت ”هيئة الإعلام“ في بيان لها عبر موقعها الرسمي، أن ”سبب استدعاء صانع المحتوى يعود إلى مخالفته ضوابط المحتوى الإعلامي، وعرض محتوى مخالف لنظام الإعلام المرئي والمسموع“.

وشددت على أن إجراءها جاء حماية لمصالح المجتمع والمتابعين، وإسهاما في تقديم محتوى إعلامي متنوع وهادف، على ”ألا يتضمن معلومات مضللة أو مخالفة لنظام الإعلام المرئي والمسموع“، مما يُسهم في تعزيز وتحسين القطاع الإعلامي للوصول إلى أعلى درجات التميز على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت ”هيئة الإعلام“ أنها لن تتهاون في تنفيذ العقوبات النظامية بحق المخالفين، داعية للالتزام بلائحتها التنظيمية.

ولم تذكر الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، هوية المشهور المعني، لكن متابعين أكدوا أنه الجيمرز ”أبو إياد“، والذي تم تداول مقطع فيديو له، كان قد بثه عبر ”تيك توك“، وهو يوجه رسالة شكوى عن جودة الإنترنت، قبل عدة أيام، متلفظا بألفاظ نابية.

ولاحقا خرج ”أبو إياد“ بعد انتشار مقطع الفيديو المعني، مجددا عبر حسابه في ”تيك توك“، مؤكدا أن ”ما قاله من ألفاظ خرج دون إرادته“، معلقا بالقول: ”والله من القهر طلع الكلام“.

وشدد على أنه قرر الخروج بكامل إرادته، دون ”ضغط من أحد“، لافتا إلى أنه ”تلقى دعوة من وزارة الاتصالات لمقابلة وزيرها، لإيصال صوته وصوت المواطنين بشأن مشاكل شبكة الإنترنت“.

وأكد أنه ”متفائل جدا بمخرجات الاجتماع المقرر عقده معه“، معتبرا أن ”الدعوة تدل على حرص الوزير على الاستماع للمواطنين“.

وأوضح ”أبو إياد“ أن ”ما بدر منه في المقطع المعني كان من معاناته المستمرة، إذ سبق وحاول حل مشكلة سرعة الإنترنت مدة عامين دون فائدة“، مبينا أنه ”شخص لا يحب المشاكل وإثارة الرأي العام، وإنما شهرته جاءت من خلال صناعة المحتوى“.

وعاود الجيمرز السعودي الظهور، بعد اجتماعه بوزير الاتصالات، إذ خرج مجددا في مقطع فيديو، مؤكدا ”خروجه للتو من الاجتماع مع وزير الاتصالات“.

وقال إنه ”نادم بشدة على كل ما تلفظ به“، معلقا في معرض حديثه: ”(..) عندي رسالة مهمة جدا والله ضميري يأنبني، عندي رسالة اعتذار قوية جدا لازم توصل، حتى بعد ما نزلت الفيديو قلت للأمانة ما كان ودي يصير، تقولون لحظة غضب الواحد يقوم كلام، بس وقت الزعل والغضب فيه كلام ينقال وكلام ما ينقال، وأنا والله بقرارة نفسي غلطان (..)“.

وختم ”أبو إياد“ حديثه باعتذاره مجددا من وزير الاتصالات ومن جمهوره، وذلك قبل أن يتم استدعاؤه من قبل الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.