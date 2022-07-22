هند القحطاني تتعرض لانتقادات بعد "استعراض جمال" ابنتيها

تعرضت مشهورة مواقع التواصل السعودية، المقيمة في الولايات المتحدة، هند القحطاني، لانتقادات بسبب مقطع فيديو ”استعرضت“ خلاله ”جمال“ ابنتيها.

ونشرت القحطاني، الفيديو عبر حسابها على ”سناب شات“، ظهرت فيه ابنتاها وهما ترتديان ملابس جديدة اعتبرها متابعون ”جريئة“، وظلت تمتدح وتتغزل في جمالهما وأناقتهما.

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وذكرت القحطاني: ”ياختي على الجمال ياختي على الجمال.. استنو أصور فيديو.. إنكم تجننوا“.

ووجهت حديثها لابنتها الكبرى رؤى قائلة: ”ربى صارت نفس طولك.. ما فرقت كلها كام سنتيمتر“.

وامتدحت ملابسهما قائلة: ”اللبس يناسب المناسبة.. أنا شاركت رؤى في اختيار ملابسها.. بس ربى هي اللي اختارت.. كمان مكياجكم جميل“.

إلى ذلك، انتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ما اسموه هذا ”الاستعراض“.

وعلقت إحدى الناشطات وتدعى ”أسماء سعد“ قائلة: ”الواحد مادري شيقول.. الله يهديهم.. صرنا بزمن كله أوبئة والدنيا قامت تنهار بكل مكان حرائق وللأسف في ناس مو همها.. الحين الواحد مفروض يلجأ لـ ربه ويتوب وما يفكر بأمور الدنيا“.

وكتب آخر: ”كيف تستعرضين بناتك؟“، وعلقت ثالثة: ”جالسة تروضهم للحرام.. الله عليها هذي مو أم هذي تقشعر الأبدان وربي“.

واستطرد أحد النشطاء: ”حرام تلبس بناتها هذي لا حول ولا قوة إلا بالله“.

ومؤخرا، عاتبت مشهورة مواقع التواصل السعودية، شقيقتها زينب، بعد أن قطعت تواصلها معها.

ووجهت ”هند“، رسالة لشقيقتها زينب، عبر فيديو بثته في حسابها بـ“سناب شات“، مؤكدة أن ”شقيقتها ستسمع الفيديو“.

واستنكرت ”القحطاني“، توقف شقيقتها عن التواصل معها، منتقدة تصرفها، معلقة أنهما ”كانتا كتوأمين في روحيهما، وعرفنا معا لحظات الحزن والفرح والألم“.

وتساءلت إن كانت شقيقتها زينب، قطعت علاقتها بها، بضغط من إخوانها، معلقة: ”عيالي ما اشتقتيلهم، عيالي اللي بعد ما وصلنا أمريكا تتواصلين معهم كنتي بتحبينهم، قطعتيني عشان ترضين إخوانك، قليلي بس قطعتيني شو سوولك حطوك عراسهم من فوق؟، أبا أعرف إيش السبب، عيالي اللي كنتي تنجننين فيهم، خلاص ما عاد يعنولك شيّ؟“.