أزمة جديدة بوجه "الموسيقيين المصريين".. دعوة للتحقيق في "مخالفات" النقابة

طالب الموسيقار المصري ”حسن إش إش“ الجهاز المركزي للمحاسبات، بالتحقيق فيما أسماه ”مخالفات مجلس نقابة المهن الموسيقية“.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية للنقابة، لم تنعقد لمناقشة ميزانية النقابة منذ العام 2007، ”وهذا يعد مخالفة صريحة للقانون“.

وكتب ”حسن إش إش“ منشورا عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“ قال فيه: ”السيد المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.. آخر جمعية عمومية لنقابة الموسيقيين بحضور الجهاز المركزي، كان العام 2007 في مسرح السلام وبحضور أعضاء الجمعية العمومية“.

وأضاف في رسالته للجهاز المركزي للمحاسبات: ”منذ هذا التاريخ لم يتم الاجتماع السنوي لمناقشة الميزانيات“.

يذكر أن الفنان المصري هاني شاكر، أعلن مؤخرا استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، مشيرا إلى أن القرار ”نهائي لا رجعة فيه“.

وجاء في نص الاستقالة المكتوبة الذي قدمها شاكر: “السادة أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية والسادة أعضاء الجمعية العمومية المحترمين أرجو قبول استقالتي كنقيب للمهن الموسيقية، وأنني قررت الانسحاب من موقعي هذا والعودة إلي صفوف زملائي الفنانين دون الخوض في تفاصيل كثيرة ومبررات لا تقبل المناقشة”.

وأشار شاكر إلى أن منصب نقيب الموسيقيين ”أكسبه بعض العداوات والصراعات والخلافات مع البعض بسبب طبيعة المنصب“.

وكان ”حسن إش إش“ طالب هاني شاكر، في وقت سابق من الشهر الجاري، بـ“إخلاء مسؤوليته أمام الموسيقيين والرأي العام، من خلال لجنة مشكلة من الجهاز المركزي واتحاد النقابات وأعضاء الجمعية العمومية للموسيقيين“.

وبين أن ”الهدف من اللجنة هو حصر أموال النقابة طوال شغل هاني شاكر منصب نقيب الموسيقيين، حيث إنه لم يناقش الموازنة السنوية منذ العام 2016 حتى مارس 2021“.