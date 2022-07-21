مي العيدان تحصل على حكم قضائي ضد نرجس النكاس

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، اليوم الخميس، صدور حكم قضائي لصالحها ضد نرجس النكاس؛ بسبب إهانتها لها عبر بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

الحمدالله و الشكرلله ومن ثم الشكرللقضاء الكويتي النزيه تم الحكم لصالحي ضد المدعوه نرجس النكاس من محكمة التمييز الجزائيه برفض التمييز وتأييدغرامتها لدوله بمبلغ ٢٠٠٠ دينار وتحويل القضيه لدعوه المدنيه ليحدد القاضي التعويض لصالحي بعدما قامت المتهمه بتصوير لايف استمر تجاوز ال ٢٠ دقيقه pic.twitter.com/JIj17NpxZZ — مي العيدان (@mayal3eidan) July 21, 2022

وقالت مي عيدان في منشور لها عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“: ”الحمد الله والشكر لله ومن ثم الشكر للقضاء الكويتي النزيه.. تم الحكم لصالحي ضد المدعوة نرجس النكاس من محكمة التمييز الجزائية برفض التمييز وتأييد غرامتها لدولة بمبلغ 2000 دينار وتحويل القضية لدعوى المدنية ليحدد القاضي التعويض لصالحي بعدما قامت المتهمة بتصوير لايف تجاوز الـ 20 دقيقة قامت بالتطاول علي بشتى أنواع الشتائم التي مست الكرامة والسمعة والإهانة والشرف أمام الآلاف من المتابعين وهي تسخر وتستهزئ“.

وتابعت الإعلامية الكويتية: ”ولم تكتفي بذلك فقط بل قامت بالدخول وإرسال رسالة على الخاص تفتخر وتعلمني بأنها قامت بالتطاول علي وهنا علمت بأنها تبحث عن الشهرة من ورائي ولكني التزمت الصمت“.

وختمت مي العيدان منشورها قائلة: ”اتجهت للقضاء لأنها ساحة العدل والإنصاف والحمدالله أنصفني، كما أشكر المحامي ضاري الواوان على مجهوده ومثابرته بالقضية“.

وتعرضت الإعلامية الكويتية مي العيدان مؤخرا لانتقادات من قبل متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب تدوينة انتقدت خلالها من يهاجمون مرتديات ”المايوه“ على البحر.