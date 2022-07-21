تطورات جديدة في الحالة الصحية لحمدي الوزير

أعلن حسن الوزير شقيق الفنان المصري حمدي الوزير عن خروجه من المستشفى بعد تحسن حالته، وذلك بعد أن أجرى جراحة ”قلب مفتوح“ قبل أسبوع.

وكان حمدي الوزير خضع لجراحة دقيقة في القلب الأسبوع الماضي، وشهدت حالته تحسنا نسبيا في الساعات الأولى بعد العملية، إلا أنه خلال الأيام الماضية حدثت له مضاعفات.

وكتب حسن الوزير عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: ”أحمد الله حمدا كثيرا فقد غادر أخي حمدي الوزير المستشفى بعد إجراء عملية كبرى“.

وكان الفنان حمدي الوزير قد تعرض لمضاعفات خلال الأيام الماضية، مما أثار القلق في قلب أسرته.

وقالت مي الوزير حينها في تصريحات لـ“إرم نيوز“ إن ”الحالة الصحية لوالدها شهدت مضاعفات شديدة خلال الأيام الماضية؛ ما جعل الفريق المعالج له يرفض خروجه من العناية المركزة“.

وطمأنت مي الوزير جمهور والدها قائلة إن ”الطبيب المعالج أشار إلى أن هذه المضاعفات طبيعية، خاصة أنه خضع لجراحة خطيرة“.