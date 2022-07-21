بعد شائعة اعتزالها.. ديانا حداد تروج لأغنيتها الجديدة "مغنجة"

ظهرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد من جديد بعد شائعة اعتزالها عقب حذفها جميع صورها من حسابها عبر ”إنستغرام“، حيث روجت لأغنية جديدة ستطرحها خلال الفترة القادمة بعنوان ”مغنجة“.

وفوجئ جمهور الفنانة اللبنانية مؤخرا بحذفها جميع صورها على حسابها في ”إنستغرام“، وسط أنباء عن اعتزالها الفن بعد ظهورها مؤخرا بصورة من أمام الكعبة أثناء أداء مناسك العمرة.

ونشرت حداد، مساء اليوم الخميس، جزءًا من أغنية جديدة تستعد لتقديمها على طريقة الفيديو كليب بعنوان ”مغنجة“، عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“، حيث ظهرت في الكليب بإطلالتين زرقاء وفوشيا، وعلقت عليها ”مغنجة..قريبا“، لتنفي بذلك شائعة اعتزالها.



وأعرب متابعوها عبر ”إنستغرام“ عن سعادتهم بعودتها الغنائية، مشيرين إلى اشتياقهم لأعمالها وصوتها العذب، وفق تعبيرهم.

وأثارت الفنانة اللبنانية مؤخرا حالة من الجدل بعد ظهورها في صورة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة، لتتصدر بعدها الترند، بسبب أن العديد من الجمهور لم يكن يعلم أنها اعتنقت الإسلام قبل سنوات.

وتعود قصة إسلام ديانا حداد، التي ولدت لأب مسيحي هو جوزيف حداد وأم مسلمة، إلى 4 سنوات، عند ظهورها في برنامج ”مجموعة إنسان“، الذي يقدمه الإعلامي السعودي علي العلياني، حيث تحدثت عن قصة اعتناقها الإسلام.

وقالت إن والدتها التي توفيت في العام 1999 تركت أثرا كبيرا بداخلها، وتصادفت وفاتها مع قرب حلول شهر رمضان، وهو ما شجعها على الصيام، والصلاة، قبل اعتناق الإسلام بشكل رسمي، مشيرة إلى أنها متصالحة مع نفسها، وتشعر براحة بعد دخولها الإسلام، مع احترامها لبقية الأديان.