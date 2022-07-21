جويل مردينيان تكشف لأول مرة تفاصيل انفصالها

كشفت خبيرة التجميل والإعلامية اللبنانية جويل مردينيان، تفاصيل، لأول مرة، عن انفصالها عن زوجها قبل أن يعودا مجددًا، مشيرة إلى أنها انفصلت في شهر 8 لكنها لم تعلن عن ذلك.

وكانت ”مردينيان“، قد أعلنت انفصالها عن زوجها بسبب خيانته لها، مشيرة إلى أنه أُعجب بامرأة أخرى وهي ترفض ذلك.

وقالت خبيرة التجميل اللبنانية خلال لقائها ببرنامج ”من القلب“: ”تركت زوجي في شهر 8، ومن المفروض أن أبدأ التصوير في شهر 9، ورجعت دبي، وجلست مع المدير التنفيذي، وقلت له أنا وكمال تركنا بعضنا، بس ما تشيل هم أنا ما راح أعلن عن هذا“.

وأضافت مردينيان: ”ده تغيير حصل، وسيكون في البيت أبًا لإيلا وبس، لما بدأنا البرنامج، وهذا سر لأول مرة أقوله، واحد من المنتجين كان حلمه أن يخلص البرنامج وإحنا مطلقين.. ده كان دراما كبيرة“.

وكانت الإعلامية اللبنانية قد انفصلت عن زوجها لمدة شهرين ثم عادت مجددًا له بعد أن اعتذر لها.

وكشفت ”مردينيان“ سبب الانفصال، قائلة: ”أنا امرأة لا أغار على زوجي، ولكن حدث موقف جرحني، حيث أُعجب بامرأة أخرى في العمل، ونظراته كانت غير مريحة بالنسبة لي، ولكنه أنكر، وقررت طردها من العمل، ولكنني انجرحت لأنني شعرت بالخبث منهما“.

وأضافت: ”واجهت زوجي بما فعله، لأنني لا أستطيع الكتمان داخلي وأفضل المواجهة دائمًا، ولذلك قررت طردها من العمل لأنني المديرة، كما أنني أؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة، والأزمة أن الرجل الشرقي من الصعب أن تضعي له حدودًا“.

وتابعت: ”انفصلنا لمدة شهرين فقط.. كان انفصالًا حقيقيًا مكنش مجرد خناق.. وما كان بدي أرجع.. كانت فيه مشاكل في حياتنا كأي زوجين، لكن محدش بالسوشيال ميديا يعرف عنها شيئًا.. وصلت لمرحلة لم أكن أتحمل أي شيء سلبي في علاقتنا“.

وقالت جويل: ”كنت عايزة يكون فيه كونترول على حياتي.. عايزة حياتي تكون إيجابية.. يكفيني شغلي.. ويكفيني أنني بربّي 3 أولاد أعمارهم 20 سنة و11 سنة و3 سنوات، كل واحد فيهم عنده مشاكله المختلفة.. مفيش ست تتخذ قرار الانفصال عن جوزها ببساطة“.

وكشفت عن سبب عودتها له، قائلة: ”عملْي مفاجأة، ونزل على ركبته ورجعلي حرف (K) لأنه اتسرق مني، وما زلت بستحي من جوزي إذا عملي مفاجآت كبيرة، بس أنا مبسوطة صراحة بكل شيء صار“.