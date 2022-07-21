شيرين عبدالوهاب تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حسام حبيب

تقدم ياسر قنطوش المستشار القانوني للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، ببلاغ للنائب العام ضد المطرب حسام حبيب يتهمه خلاله بالنصب على موكلته.

وقال ياسر قنطوش في البلاغ، إن ”الشاكية والمشكو في حقه كانت تربطهما علاقة زواج شرعي، وأثناء ذلك طلبت منه شراء سيارة فارهة، ووكلت المشكو في حقه بوصفه زوجها في اتخاذ ما يلزم لإنهاء إجراءات الشراء، واتفقت مع المعرض على سعر شراء السيارة وهو مبلغ 3،250،000 جنيه (172 ألف دولار) وتم الاتفاق مع المعرض على قيام الشاكية بتحويل ذلك المبلغ من حسابها الشخصي على حساب المعرض“.

وأضاف قنطوش ”فوجئت الشاكية بتحويل المبلغ بالكامل لحساب المعرض، وقيام المشكو في حقه باستلام أوراق السيارة وإنهاء جميع أوراقها باسمه، وتم استخراج رخصة السيارة باسمه، وقام بنقل ملكيتها باسمه“.

وتابع البلاغ أنه ”عندما علمت الشاكية بتلك الواقعة دون إذنها أو موافقتها بذلك أقنعها بأنهما شخص واحد بسبب علاقة الزواج القائمة بينهما آنذاك، ووافقت على سداد ثمن السيارة“.

وأوضح المستشار القانوني لـ ”شيرين“: ”عندما نشبت الخلافات الزوجية بينهما مؤخرًا واستحال استمرار الأسرة بينهما واتفقا على الطلاق، وتم ايقاع الطلاق بالفعل، طلبت منه نقل الملكية أو سداد ثمنها، إلا أنه رفض وماطل ولم يقم بسداد قيمة السيارة أو نقل ملكيتها لها كما اتفقا مسبقًا“.

وواصل ”أيقنت الشاكية أنها تعرضت لعملية نصب، حيث إنها قامت بسداد كامل قيمة السيارة من أموالها الخاصة، وقامت بتحويل المبلغ من حسابها الشخصي بالبنك لحساب معرض السيارات، وبسبب وجود مانع أدبي، العلاقة الزوجية بينهما آنذاك، لم تطالبه بسداد قيمة السيارة أو نقل الملكية لها وقت علمها بالواقعة، وبعد الطلاق أخذ يماطل ويسوف في سداد قيمة السيارة“.

وأردف ”استخدام المشكو في حقه أوراق المعرض وقام بإنهاء إجراءات نقل ملكية السيارة باسمه، يمثل طريقة من طرق النصب والاحتيال على الشاكية مستغلًا العلاقة الزوجية بينهما، واستغل ذلك لإتمام عملية النصب على الشاكية واستيلائه على السيارة“.

وطالب قنطوش في البلاغ بمنع التعامل على السيارة في وحدة المرور لحين إنهاء التحقيقات.