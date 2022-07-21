أزمة صحية تنقل "شهاب ملح" إلى المستشفى

وثق مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الإيراني شهاب مرتضى غفوري، المعروف بـ“شهاب ملح إنستغرام“، دخوله المستشفى بعد وعكة صحية.

ونشر شهاب ملح صورا له من داخل المستشفى عبر حسابه في سناب شات، وعلق على إحداها وهو يرقد على سرير المستشفى ”الحمدلله على كل حال“.

ولاحقا، أوضح أنه أصيب بنزلة برد، وهو ”بخير وصحة جيدة“، بينما كان لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى.

ولا تزال الملاسنات والتهديدات المتبادلة بين ”شهاب ملح“ والمشهورة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب، قائمة.

وتعهد شهاب عبر مقاطع وثقها لمروة راتب، وهي تتوعده، أنه ”سيصدمها“، وسيعمل على ”تدمير حياتها“.

وشدد أنه ”سيثبت للجميع كذب مروة راتب“.

كما عاد في مقطع فيديو نشره، يطالب مروة راتب بمسح صورة له، كانت وضعتها كرد منها على صور نشرها لها وقال إنها ”دون فلتر“.

ونشرت مروة راتب بضع صور لشهاب ملح إحداها يظهر فيها بشارب خفيف، وقالت إنه ”قبل أن يقوم بتغييرات على مظهره“، كما نشرت صورة أخرى له وهو يرتدي حجابا.

ونفى ”شهاب ملح“ أن تكون هذه الصورة له، لافتا إلى أنها صور ”مفبركة“.

وطالب مروة راتب في مقطع فيديو نشره أن تحذفها كشرط مقابل أن يتوقف عن مهاجمتها.

وكان ”شهاب ملح“ ظهر، في وقت سابق، في مقطع فيديو وهو يبكي، بسبب الصورة المعنية.

وصعّد المشهور الإيراني هجومه على المشهورة مروة راتب، منذ رفض مروة اعتذاره بعد لقائه بها في شوارع إسطنبول عن مهاجمة راتب، إذ شدد أنها ”ليست هي التي بإمكانها التقليل من قيمتي“، بعد توثيقه رفضها الشديد لاعتذاره.

واعتبر أن المشهورة مروة ”انزعجت بسبب نشره صورة لها دون فلتر“، مشددا على أنه يملك صورا قادرة على ”تشويه صورتها أمام الناس“.