هاشم صفر: الـ"ستاند أب كوميدي" أكثر صدقا بعيداً عن الدين والجنس

قال الممثل الكوميدي الكويتي هاشم صفر، إن ”فن كوميديا الوقوف (ستاند أب كوميدي) يفتقد للدعم الكافي في دول الخليج، وتواجهه عدة صعوبات في التدريس وتقديم العروض أمام الجمهور“، مؤكداً أن ”هذا الفن أفضل وأصدق لو كان بعيدا عن الدين والجنس“.

وأوضح الكوميديان الشاب أن ”مستوى كوميديا الوقوف في الخليج جيد، إلا أنه يحتاج للكثير من الدعم ليصبح قويا كما هو حاله في دول عربية وأجنبية“.

وكشف الكوميديان صفر، لـ“إرم نيوز“، عن الصعوبات التي تواجهه في عروضه في دولة الكويت، قائلاً إن ”فن كوميديا الوقوف فن ناشئ في الكويت، والمسارح تعتبر أكبر بكثير من المطلوب لعروض هذا الفن“.

وتحدث صفر عن صعوبة تدريس هذا النوع من الفن في معاهد الفنون والمسرح في الخليج والدول العربية، بالقول إن ”القليل في دول الخليج والعالم العربي مَن يعرفون هذا الفن أو يحبونه، حيث إنه لم ينضج بشكل جيد بعد، وبالتالي لو تم طرح منهج خاص بهذا الفن فإنه لن يجد إقبالاً عليه في الوطن العربي“.

وأكد الكوميديان ابتعاده عن المواضيع الكوميدية التي تحتوي على المزاح المعتمد على الجنس والدين، لافتاً إلى أن ”ابتعاده عن تلك المواضيع يجعله أفضل وأصدق في الكوميديا“.

وروى الكوميديان الكويتي أحد المواقف التي تعرض لها في أحد العروض الخاصة أمام الجمهور، حيث قال إن ”الجمهور عاقبه بالامتناع عن الضحك طيلة العرض، بسبب مزاحه مع صديقه الذي كان جالساً مع الجمهور، ما أثار استياء بعض الحضور“.

وختم صفر حديثه بالإعلان عن طموحه وأمنياته بالارتقاء بهذا الفن إلى مكان أفضل مما هو عليه الآن، مبيناً أنه ”يطمح أن يصل بعروضه إلى المكان الذي يريده وهو إغلاق ملعب كرة قدم كبير وإقامة عرض ستاند أب كوميدي عليه“.

وبدأ هاشم صفر مسيرته الفنية مع كوميديا الوقوف عام 2017، ودفعه لاحتراف هذا الفن تشجيع مدرسيه له عندما كان طالباً في المدرسة، حيث قام بتقديم عرض في المدرسة بهدف إيصال معلومة، وضحك الطلاب من طريقة سرده، وشجعه مدرسوه على تقديم العرض.

ويعتبر صفر أن مثله الأعلى في الستاند أب كوميدي هو المكسيكي-الأمريكي غابريل فلافي.

وكوميديا الوقوف أو (الستاند أب كوميدي)، هي نوع من أنواع فنون الكوميديا، حيث يقدِم الفنان الكوميدي الذي يطلق عليه لقب (الكوميديان أو الستاند أب كوميديان)، عرضه مباشرة أمام الجمهور، فيلقي النكت ويتحدث عن مواضيع أخرى بصورة ساخرة ومضحكة وناقدة.

ويذكر أن هذا الفن بدأ منذ القرن التاسع عشر في أمريكا بشكل بدائي، ثم تطور بشكل تدريجي، لتعتبر الانطلاقة الحقيقة له في سبعينيات القرن العشرين، وليبدأ بالانتشار في دول عربية في السنوات الأخيرة ويحترفه عدد من الأشخاص.