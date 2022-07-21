"عبودكا" يكشف تفاصيل قضيتي اعتداء بعد "براءته" منهما

كشف مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي عبدالله الجاسر، الشهير بـ ”عبودكا“، تفاصيل قضيتين منفصلتين، نال على كليهما حكمان بـ“البراءة“.

وروى ”عبودكا“ في تفاصيل القضية الأولى، التي وثق حصوله على البراءة فيها، بعد اتهامه بالاعتداء على أحد أفراد الشرطة، ما حدث معه.

وقال في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في ”سناب شات“ في تفاصيل القضية الأولى إنه ”كان قرب حدود السعودية لزيارة أحد الأصدقاء، لكنه اضطر للوقوف جانبا بسيارته بعد أن نسي بطاقته المدنية، وانتظار أحد الأشخاص الذي كان من المقرر أن يجلبها له“.

وتابع المشهور الكويتي أنه ”أثناء ذلك، ترجل أحد أفراد الشرطة من دوريته، قادما صوبه، ثم اتهمه مباشر بسرقة السيارة“.

وأضاف أنه ”استنكر كلام الشرطي، لكن الشرطي أصر، وحاول فتح باب السيارة بقوة، ثم قام بجذبه من ثيابه، فما كان منه إلا أن قام بالإمساك به من رقبته بحركة دفاع لا إرادية، قبل أن يدفع بالشرطي خارجا“.

وعلق ”عبودكا“ بالقول في معرض حديثه: ”قال انت سارق هذي السيارة، قلتله ليش سارقها ياخوي، سالني وين الدفتر اعطيك من غير ما تتهمني (..) قلي ايه بط باب السيارة، يقلي حول، قلتله وين حول، قلي اركب الدورية، قلتله من صدقج؟ من غير سابق انذار امسك تيشيرتي، بطلعني من السيارة، وانا من غير ارادتي مسكت رقبته (..)“.

وأوضح أنه بعد أن دفع الشرطي، اتصل على مركز الشرطة وأبلغهم بالواقعة، لافتا إلى أنه ”وجد أثناء ذلك دفتر مخالفات بسيارته، لا يعرف كيف وصل إليها، وقد سجل به الشرطي المعتدي العديد من المخالفات غير الصحيحة“.

وأكد ”عبودكا“ أنه في تلك اللحظة قرر إلغاء سفره، وتوجه بنفسه إلى مركز الشرطة ورفع قضية، وحصل على الحكم لصالحه.

كما كشف ”عبودكا“ أن حكم البراءة في ما يتعلق بالقضية الثانية، يعود في الأصل إلى قضية الاعتداء عليه قبل نحو عامين، حيث اتهمه المعتدون كذبا آنذاك بقيامه بالاعتداء عليهم.

وقال إن ”المعتدين شهدوا زورا باعتدائه عليهم، وقاموا بافتعال كدمات وإصابات على أجسادهم، ثم اتهموه زورا باعتدائه عليهم بساطور“.

وتعرض ”عبودكا“، في عام 2020، لاعتداء بآلة حادة من قبل شخصين لا يعرفهما، أصابت إحدى عينيه، وذلك عقب نشوب خلاف بينهم؛ لرفضه الوقوف لهما أثناء سيره بإحدى الطرق.