فاطمة المؤمن تثير الجدل بحديثها عن سهولة شراء "طائرة خاصة"

أثارت خبيرة التجميل مشهورة مواقع التواصل الكويتية فاطمة المؤمن، جدلا، بين متابعين، بعد اعتبارها أن ”شراء طائرة خاصة بالنسبة للمشاهير حدث عادي“.

وخرجت فاطمة في مقطع فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“، للرد على تساؤلات متابعين بعد توثيقها في مقطع فيديو صعودها لطائرتها أثناء إحدى الرحلات.

وسخرت المشهورة الكويتية من ”الأشخاص الذين يظنون أن شراء الطائرات الخاصة يتطلب مبلغا ضخما“، مؤكدة أن ”شراء الطائرات الخاصة أمر في غاية البساطة“، بالنسبة لمن يملكون المال.

وقالت في معرض حديثها إن ”تكلفة أي طائرة خاصة لا تتعدى تكلفة 4 أو 5 حقائب نسائية من الماركات الباهظة الثمن“، معتبرة أن الحديث في هذه الأمور شيء تافه.

وعلقت بالقول: ”وايد ناس لما يشوفون أحد منزل صورة طيارة خاصة (..) و حش حش حش (..) مثل ما انتي تروحين شوبنغ (تسوق) وتشترين ماركات ماركات ماركات، بسعر شنو؟ اربع جنط خمس جنط (حقائب) ونفنوف (شيء بسيط)؟ استغرب من الناس اللي يحبون يدشون ويطلعون إشاعات، بس عشان أشياء تافهة“.

وشكك متابعون بحقيقة امتلاك بعض المشاهير لطائرات خاصة، مؤكدين أن ”من المشاهير من يستأجرون مثل هذه الطائرات للاستعراض“.

وسبق أن أعلنت المشهورة الكويتية فاطمة المؤمن عن دخلها الذي تجنيه من وراء عملها في مواقع التواصل، مؤكدة أنها تحصل شهرياً على ما يقارب 50 ألفا أو 70 ألف دينار كويتي، كما أنها تشعر بالملل بسبب الترف الزائد والثراء الفاحش، على حد قولها.

وقالت المؤمن خلال لقاء تلفزيوني، في حينها: ”كل شهر يتراوح دخلي ما بين خمسين أو سبعين ألف دينار، وأتوقع أي انفلونسر قاعدة تتابع راح تكون متفقة معي“.

وتابعت: ”أشعر بالملل لأني أحس أن كل شيء عندي عادي لأن في السوشيال ميديا كثير يجيلي أشياء بدون ما أطلبها، فقبل كنت أستمتع لما أنزل أسوي شوبينج الحين ما أستمتع لأن كل شيء صار عندي وما أستمتع باختيارها وراحت اللذة“.

وبيّنت أنها لا تحب مظاهر الثراء الفاحش أو إبرازها للمتابعين لأنها أشياء ”سخيفة“ من وجهة نظرها، وأيضا لكي لا يشعر المتابعون بالنقص، مشددة على أنها لا ترغب كذلك أن تبين للناس أن حياتهم عادية مقابل حياتها الاستثنائية.