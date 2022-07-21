تصريحات شيرين عبدالوهاب "الصادمة" عن حسام حبيب تثير الجدل

لا تزال تصريحات الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب المثيرة للجدل تشغل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص زوجها حسام حبيب.

وخلال مداخلتها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج ”كلمة أخيرة“، طالبت الفنانة المصرية من سمَّتهم ”الشعبين المصري والعربي“، بـ“التبول والبصق“ على حسام حبيب، حلى حد وصفها.

وعلقت بالقول: ”بس أنا طالبة من الشعب المصري والعربي إن أي حد يشوف الإنسان ده يبول عليه، عاوزة من كل الناس تتف عليه“.

ويبدو أن الإعلامية الحديدي ارتبكت من طلب شيرين، وحاولت إيقافها بالقول: ”خلاص يا شيرين، خلاص يا حبيبتي“.

كما أدلت شيرين بتصريحات عن حبيب، إذ أعلنت في مداخلتها الإعلامية أنها ”كذبت كثيرا بشأن تفاصيل علاقتها الزوجية بحسام حبيب“، واصفة ”حبيب“ بأنه ”شخص مؤذ“.

وقالت من ضمن تصريحاتها: ”كدبت في حاجات كتيرة أوي، لأني بنت أصول وكنت عاوزة أرفع صورة إنسان ممكن يروح في يوم من الأيام يتجوز من عيلة تانية وأخلص منه، ولو كنت قلت كلام وحش وقتها مكانش هيعرف يتجوز، وأنا نفسي يتجوز ويبعد عني“.

وتابعت: ”حسام حبيب إنسان مؤذ جدا.. أقسم بالله العظيم خسّرني كل الناس.. خسرني أبويا وأمي وأختي وصحابي والسواق والشغالة.. كان فاكر الكل متآمر عليه.. لدرجة إنه حسسني إن الدنيا تآمرت إننا منبقاش مع بعض.. صدقته مع إن الحقيقة مش كده“.

وواصلت: ”حسام حبيب لازم يتعالج نفسيا لأنه عنده حب امتلاك.. وعنده ابتزاز من كل شيء.. لو غنيت أو عملت فرح ناجح كان بينكد عليا.. يقولي إنتي كنتي ماسكة الولد كده ليه وليه حاضناه كده رغم إنه أد ابني“.

بدوره، رد حسام حبيب في تصريحات لـ“إرم نيوز“، بالقول إنه لن يقف صامتا أمام الادعاءات التي أدلت بها طليقته شيرين عبد الوهاب، وسيبدأ في إجراءات مقاضاتها في صباح الغد.

وأشار إلى أنه يمتلك المستندات التي تثبت كذب شيرين، مؤكدا أنه لن يصمت بعد اليوم بسبب ما صرحت به.