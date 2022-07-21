تعاطف مع الفنانة السودانية منى مجدي المصابة بالسرطان عقب نشرها صورة مؤثرة

منذ إعلان إصابتها بسرطان الثدي، في شباط/ فبراير الماضي، ظل معجبو الفنانة السودانية المعروفة منى مجدي، يطرحون عددا من التساؤلات للاطمئنان على صحتها وسلامتها بعد أن غابت عن الساحة الفنية لظروف مرضها.

وخلال الساعات الماضية تصدر اسم منى مجدي ”الترند“ في السودان، بعد أن نشرت أحدث صورة لها بعد تشخيص مرضها بالسرطان وهي حليقة الرأس.

وقالت منى وهي تطمئن جمهورها: ”الحمد لله على ما أراد الله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. أنا في أحسن حال الآن وعليكم بالكشف المبكر أخواتي“.

وشارك الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الفنانة منى مجدي عبر العديد من الوسومات بينها ”انتي أقوى من السرطان“، و“الموناليزا منى مجدى“، و“كوني أقوى“، داعين لها بالشفاء.

وفور انتشار صورة مجدي، تعاطف معها عدد من زملاءها الفنانين والشعراء عبر صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب الفنان محمد بشير: ”دعواتكم الصادقة للموناليزا منى مجدي“.

فيما قالت الكاتبة الصحفية والشاعرة داليا إلياس: ”ربنا يشفيك ويملاك عافية ويحفظ ليك شبابك ويطمن عليك كل غواليك ومحبيك“.

وأضافت: ”المرض امتحان وانت قادرة تجتازيه برحمة الله بنجاح“.

ونشأت منى مجدي بمدينة مدني وسط السودان وتنقلت بينها وجمهورية مصر العربية في بواكير عمرها حيث درست هناك، حتى عادت للدراسة بكلية الموسيقى والدراما في الخرطوم.

وغنت منى ضمن كورال الكلية، كما شاركت في البرنامج الجماهيري الرمضاني ”أغاني وأغاني“ على قناة ”النيل الأزرق“ السودانية، وهو ما فتح لها مزيدًا من أبواب الشهرة والنجاح.

وعرفت مجدي بإحياءها للحفلات الجماهيرية الخيرية، ويقول مقربون منها إنها ”تمتلك روحا طيبة ودائما ما تسعى لتقديم العون والمساعدة للمحتاجين حتى في أصعب ظروفها إذ لم يتغير ذلك حتى بعد وصولها للنجومية“.

وذاع صيت منى مجدي عقب مشاركتها في البرنامج الرمضاني الشهير ”أغاني واغاني“ وسبق ذلك معرفة الجمهور بها خلال ظهورها عبر كورال كلية الموسيقي والدراما وتعد من الفنانين الشباب الصاعدين.