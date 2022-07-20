الفنان الكويتي عبد الإمام عبدالله يكشف أسباب خلافه مع حياة الفهد

تحدث الفنان الكويتي عبد الإمام عبدالله لأول مرة عن خلافه مع مواطنته الفنانة حياة الفهد الذي دام لسنوات، مشيرًا إلى أنهما متباعدان فنيًا حاليًا.

وقال عبد الإمام عبد الله خلال لقاء مع الإعلامية الكويتية مي العيدان: ”حياة بالنسبة لي شيء كبير، وقيمة فنية على مستوى الوطن العربي، مو أنا إللي أقولها، وحياة أقرب فنانة من نفسي وقلبي“.

وعن سبب الخلاف قال الفنان الكويتي: ”في مسلسل الفرية حصل خلاف بيني وبينها.. وأقولها وإن شاء الله تسمعها.. أقسم بالله العظيم حتى بعدما اعتذرت عن العمل لا أُكن لحياة إلا كل احترام وتقدير وحب، والتقينا في مهرجان دبي وكانت زوجتي معي، واشتغلت معها في أكثر من عمل.. هي إللي شايلة لليوم؟ ما أعلم“.

وأضاف عبد الإمام عبد الله: ”أحتفظ بهذا الود، وبهذه العلاقة، وكل ما نتقابل أُسلّم عليها، وقابلتها من كام يوم وسلّمت عليها وسلّمت عليَّ عادي.. ليس في قلبي شيء أقسم بالله، والله أعلم بالسرائر“.

وفقد الفنان عبد الإمام عبد الله زوجته جاسم القشطي، العام الماضي، وذلك بعد 3 أشهر من تعرضه لجلطة دماغية نقل على إثرها إلى المستشفى، لتلقي العلاج.