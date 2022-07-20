ابنة الموسيقار حسن أبو السعود تكشف حقيقة مقاضاتها لشيرين عبد الوهاب

كشفت رنا أبو السعود ابنة الموسيقار المصري الراحل حسن أبو السعود حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية حول نية أسرتها مقاضاة الفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب تصريحاتها المسيئة، مؤكدة أنها ”لن تقاضي“ شيرين.

وكانت عبد الوهاب، سخِرت خلال مداخلة هاتفية أجرتها مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الثلاثاء، من الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، بعدما قالت إنها عاشت أيامًا صعبة مع طليقها حسام حبيب حتى أصبح شكلها مثل حسن أبو السعود.

وقالت ابنة حسن أبو السعود في مداخلة عبر خاصية ”الفيديو كونفرنس“ مع قناة العربية، إن ما تم تداوله حول مقاضاة أسرتها لشيرين عبد الوهاب ”غير صحيح“، مضيفة أنه ”مستحيل تبقى دي أخلاقنا، ولا يمكن أرفع قضية على إنسانة كانت بتحب والدي وعايشة معنا، ولو كان عدوًا ليَّ هيبقى صعب أعمل كده إلا لو مصيبة“.

وتابعت: ”شيرين قدمت اعتذارًا أمام الجميع، ولا بد أن نرحم بعضنا، ونقدّر الظروف والمشكلات التي نمر بها، والأحداث الجارية كانت فرصة لتذكير الجمهور بالموسيقار حسن أبو السعود، وطلب الرحمة له“.

وكانت رشا أبو السعود ابنة الموسيقار المصري الراحل حسن أبو السعود، وشقيقة رنا الكبرى، قد هاجمت الفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب سخريتها من والدها، مشيرة إلى أنها ”قليلة الأصل، ولم تصن العيش والملح“، وفق تعبيرها.

وأصدرت ابنة حسن أبو السعود بيانًا رسميًا قالت فيه: ”في ميزان الإنسانية، إيه قيمة الموهبة إذا اقترنت بالإساءة والأذى، التنمر والسخرية من الناس عيب.. بس العار الحقيقي التنمر والسخرية من شخص ميت، ومش حقول شخص واكلين معه العيش والملح وله فضل علينا، لأن قليل الأصل ممكن يتناسى وينكر ده عادي، لأن الإساءة لشخص ميت مستوى أكثر انحدارًا من الشر والدناءة“.