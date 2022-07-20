شيرين عبد الوهاب تعتذر لأسرة حسن أبو السعود وتبدأ مقاضاة حسام حبيب

علقت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على الهجوم الذي تعرضت له بسبب تنمرها على مواطنها الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، مشيرة إلى أنها تكن له كل الحب والاحترام، مؤكدة أنها لم تكن تقصد الإساءة، كما أعلنت مقاضاة طليقها الفنان حسام حبيب.

وأصدر ياسر قنطوش المستشار القانوني لشيرين عبد الوهاب بيانا قال فيه: ”تعلن الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها تكن كل الاحترام والتقدير للموسيقار الراحل حسن أبو السعود، وأنه خطأ غير مقصود تماما، وأنها تكن كل الاحترام والتقدير لأسرته الكريمة“.

وتطرق البيان إلى تصريحات شيرين عن حسام حبيب قائلا: ”كل ما ذكر بالأمس مع الإعلامية لميس الحديدي بشأن المدعو حسام حبيب هي حقائق ووقائع سوف تثبت الأيام صدق ما قيل“.

وتابع: ”جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال هذه الوقائع التي تمثل عدة جرائم، ومن أجل ذلك جرى توكيل مكتب المستشار ياسر قنطوش باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه حسام حبيب“.

ووجهت شيرين في البيان رسالة إلى وسائل الإعلام قائلة: ”نهيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين عدم التواصل معي بشأن هذه القضايا، لأنني سوف أركز من اليوم في عملي فقط، وسوف أترك الإجراءات القانونية إلى مكتب المحامي، وكلي ثقة فيه وفي قضاء مصر العادل في استعادة حقوقي والله الموفق“.

وتعرضت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب خلال الساعات الأخيرة لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر؛ بسبب سخريتها من مواطنها الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، وسط مطالب بضرورة تقديمها اعتذارا رسميا لأسرته.

وكانت شيرين سخرت خلال مداخلة هاتفية أجرتها مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الثلاثاء، من الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، بعدما قالت إنها عاشت أياما صعبة مع طليقها حسام حبيب حتى أصبح شكلها مثل ”حسن أبو السعود“، وهو الأمر الذي أحدث موجة من الغضب التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي في مصر، ما عرض الفنانة المصرية لحملات من التنمر والسخرية منها، فيما اعتبر آخرون أن تصرفها وسخريتها من فنان راحل يؤكد أنها “تتعرض لأزمة نفسية حادة جعلتها غير متحكمة في تصرفاتها ولم تدرك ما تقوله”.

وتصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية؛ بسبب تصريحات أدلت بها لأول مرة عن طليقها حسام حبيب.

وقالت شيرين عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”كلمة أخيرة“: ”عاوزة أستغفر ربنا على الكذب اللي كذبته عشان أخلّي صورة إنسان تبقى كويسة، وأنا كذبت ودي أكتر حاجة ربنا مبيحبهاش“.

وأضافت: ”كدبت في حاجات كتيرة أوي، لأني بنت أصول وكنت عاوزة أرفع صورة إنسان ممكن يروح في يوم من الأيام يتجوز من عيلة تانية وأخلص منه، ولو كنت قلت كلام وحش وقتها مكانش هيعرف يتجوز، وأنا نفسي يتجوز ويبعد عني“.

وتابعت: ”حسام حبيب إنسان مؤذٍ جدا.. أقسم بالله العظيم خسرني كل الناس.. خسرني أبويا وأمي وأختي وصحابي والسواق والشغالة.. كان فاكر الكل متآمر عليه.. لدرجة إنه حسسني إن الدنيا تآمرت إننا منبقاش مع بعض.. صدقته مع إن الحقيقة مش كده“.

وواصلت: ”حسام حبيب لازم يتعالج نفسيا لأنه عنده حب امتلاك.. وعنده ابتزاز من كل شيء.. لو غنيت أو عملت فرح ناجح كان بينكد عليا.. يقولي إنتي كنتي ماسكة الولد كده ليه وليه حاضناه كده رغم إنه أد ابني“.

وتعتبر هذه التصريحات غير مسبوقة من قبل شيرين بحق طليقها حسام حبيب، وقد تغلق باب الجدل بشكل نهائي حول احتمال عودتهما.