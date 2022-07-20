علا الفارس تلوّح بمقاضاة المسيئين لها

لوحت الإعلامية الأردنية علا الفارس بمقاضاة مروجي الشائعات والمسيئين لها، وذلك بإعلانها تكليف المكتب القانوني في الولايات المتحدة، والإمارات، ولبنان، والأردن، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتعرض لحياتها الشخصية.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة لها تظهر خلالها ببطن منتفخ قليلًا، مشيرين إلى حملها.

وقالت ”الفارس“ في بيان رسمي نشرته عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابها الشخصي على إنستغرام: ”لمن يهمه الأمر.. تم تكليف المكتب القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة الإمارات، ولبنان، والأردن، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق من يعمل على نشر شائعات مغرضة وكاذبة لا تمت للواقع بصلة، والغرض منها الإساءة إلى سمعتي والتشهير، وتشويه صورتي، والمساس بحياتي الشخصية والتي لن أقبل بالتعرض لها نظرًا لما تتمتع به من قدسية“.

وأضافت الإعلامية الأردنية أنها ”بصدد تحريك دعاوى تجاه أي تصرف أو تعليق أو تداول من قبل المتابعين ما يمس حياتي الشخصية، وكلي ثقة بفريقي القانوني الذي سبق أن انتصر على من يختبئون خلف أسماء مستعارة“.

وانتقلت الإعلامية الأردنية علا الفارس للعمل في قناة الجزيرة القطرية، في سبتمبر/ أيلول من العام 2019، بعد مغادرتها مجموعة قنوات ”أم بي سي“ العام 2017.