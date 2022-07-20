"شهاب ملح" يبكي بسبب صورة نشرتها مروة راتب

نشر المشهور الإيراني مرتضى غفوري المعروف باسم ”شهاب ملح إنستغرام“ فيديو عبر حسابه الشخصي على ”سناب شات“ ظهر خلاله وهو يبكي بسبب صورة نشرتها الفنانة السورية مروة راتب له يظهر خلالها بشارب خفيف، وشكل مغاير.

ونشرت مروة راتب صورة ظهر فيها ”شهاب ملح“ بوزن ممتلئ، وشارب خفيف، وعلّقت على الصورة بكلمات ساخرة جاء فيها: ”يا جماعة، ضيعنا السواق مالنا، إللي يشوفه يبلغنا بليز“.

وظهر ”شهاب ملح إنستغرام“ في فيديو وهو يبكي، نافيًا أن تكون هذه صورته، واتهم مروة راتب بصناعة الصورة عن طريق برنامج تعديل الصور ”فوتو شوب“.

وقال شهاب ملح في الفيديو :“والله الصورة مو صورتي، والله ركبتها بالفوتوشوب، كل هذه علشان نشرت صورك بدون فلترة، لأنك ما قبلتي اعتذاري؟“.

وتابع المشهور الإيراني: فأما اليتيم فلا تقهر.. أنا يتيم وأبوي متوفّى.. القهر إللي فيني وسويتها الحركة الخايسة هذه، إذا ما خليتك تعتزلين السوشيال ميديا ما أكون رجلًا“.

وكان المشهور الإيراني، قد نشر صورًا لمروة راتب دون فلترة، وأخرى بالفلترة، ووضع مقارنة بين الصورتين، ملوحًا بأنها غير جميلة دون الفلترة.

لتظهر مروة راتب بعدها في فيديو وهي تحمل هاتفها الذي فتحت من خلاله على مصحف إلكتروني، وقامت بالقسم عليه بأن الصور والفيديو التي نشرها ”ملح إنستغرام“ مزيفة، وأن ملامحها ليست هكذا في الطبيعة.

وقالت: ”أُقسم بالله العلي العظيم أنني مو نفس الصور إللي نشرها شهاب دون فلترة، ما تشبهني هذه الصور، أول شيء لاعب بالإضاءة، ثاني شيء لاعب بالصور“.