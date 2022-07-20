مودل روز: "أقعد عزباء طول عمري ولا أتزوج عربي"

قالت الفاشينيستا السعودية ”مودل روز“ إنها لن تتزوج من عربي بعد تجربتها المريرة مع زوجها السابق محمد آل محمود.

وجاء إعلان مودل روز ردا على سؤال متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: ”حبي وانحبي.. بس يارب مو أمريكي.. ترا حبنا أعمق من حب الأجانب“.

وأضاف متابع مودل روز: ”شلون تعبيرين.. شلون تقولين له أموت فيك..“، لترد مودل في فيديو عبر حسابها الشخصي على سناب شات قالت فيه: ”لا.. بعد التجربة المرة والله ثم والله لو أقعد عزباء طول عمري ولا أتزوج عربي“، وردا على مسألة كيف تعبرين عن حبك قالت: ”سهل نعلمهم عربي“.

وفي أبريل/ نيسان الماضي انفجرت ”مودل روز“ غضباً في مقطع مصور وانهارت بالبكاء خلال هجومها على زوجها السابق محمد آل محمود، في تطور جديد للأزمة الناشبة بينهما خلال الأشهر الأخيرة، وظهرت في أحدث مقطع مصور لها متأثرة، وانهالت بالدعاء والشتم واللعن على زوجها السابق، ووجهت له كلامها قائلة: ”كافي كذب، أنا ترى والله ساكتة احتراماً للعشرة اللي بينا، والله يلعنها من عشرة الله يلعن الساعة اللي شفتك فيها وتزوجتك فيها ويلعن السنين اللي ضيعت عمري معاك فيها“.

وأضافت: ”المهم، ما حابة أتكلم ولا حابة أسمع صوتك ولا أشوف وجهك، ولا أسمع طاريك.. الله يا الله نهاية رمضان الله يجعل كيدك في نحرك، الله يوريني فيك عجايب قدرته ويخليك عبرة لمن يعتبر، لأنه عشت 9 سنين ضيم، وسنتين بعد الانفصال من ألعن سنوات حياتي لأنه انت لازلت في حياتي بس بيجي يوم وبتطلع وبتطلع ريحتك والكل يعرف مين انت..“.

وأشارت إلى أنه ”سيأتي اليوم الذي يخرج فيه طليقها من حياتها، وينكشف على حقيقته لأنها تحملته لسنوات وهي تعرف أن ما بداخل طليقها أسود“، موضحة أن ”الكثيرين كانوا يقولون لها عن طليقها إنه إنسان غير مريح، الله يرحمك يا بابا عندما قال زوجك على الحلوة والمرة، من أسوأ النصائح اللي أعطاني ياها والدي“.