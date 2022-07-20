أحمد فلوكس يعلن "توبته" ويطلب الصفح

قال الفنان المصري أحمد فلوكس إنه ”تاب إلى الله توبة نصوحة“، مطالبا الجمهور بمسامحته إن كان أساء إليهم.

وكتب أحمد فلوكس منشورا قال فيه: ”.. لقد قررت أن أتوب إلى الله توبة نصوحة راجيا مغفرته وأن أبذل كل ما في وسعي على أن أكون على الصراط المستقيم“.

وتابع: ”أرجو من أي شخص أسأت له في يوم من الأيام وحدث مني أي شيء أن يغفر لي، مسامح كل الناس ولا أريد شيئا من أحد.. وأدعو لكل من عرفتهم في حياتي أن الله ينورهم كما أنار لي طريقي وأن يهديهم“.

وختم منشوره بالقول: ”دعواتكم أن يثبتني الله وبدعيلكم من قلبي.. يا رب يغفر لي ويغفر لكم.. تحياتي للجميع ودعواتكم“.

وكانت محكمة مصرية، قد أصدرت في كانون الأول/ يناير الماضي، قرارًا بتأييد حبس فلوكس في الحكم الصادر ضده لمدة عامين بعد إدانته بتهمة سب وقذف وتهديد لاعبة التنس المصرية السابقة، ياسمين عزت.

وأقامت سيدة الأعمال ولاعبة التنس السابقة، دعوى قضائية ضد الفنان المصري تتهمه بالسب والقذف، والتعرض لعائلتها بالسوء دون وجه حق، قبل أن تصدر محكمة استئناف القاهرة في مصر، قرارًا بحبس أحمد فلوكس لمدة عامين، وإلزامه بدفع غرامة 200 ألف جنيه (نحو 12,709 دولار)، وكفالة 50 ألف جنيه (نحو 3,177 دولار).