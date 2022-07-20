ميار الببلاوي تتعرض لأزمة قلبية

أعلنت الإعلامية والفنانة المصرية المعتزلة ميار الببلاوي اليوم الأربعاء تعرضها لأزمة قلبية، كاشفة عن الأعراض التي شعرت بها.

وقالت الببلاوي خلال منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على ”فيسبوك“،: ”يارب أستر.. جاية أقوم من السرير حسيت بأزمة قلبية.. جسمي كله ساقع وبترعش.. أخذت الدوا ارتحت شوية.. بس مش قادرة أرفع رأسي“.

وأضافت: ”وجهي منمل.. أعمل إيه أكلم دكتور ولا الموضوع بسيط ممكن إرهاق.. ورايا مشاوير مهمة النهاردة.. يارب قويني“.

ووجهت الإعلامية المصرية رسالة إلى متابعيها قائلة: ”اللي هيعدوا يقولوا بتكتبي ليه.. أنا حاسة أقسم بالله إني بموت وممعيش حد.. أكلم مين“.

ومؤخرا استطاعت الإعلامية المصرية، كسب تعاطف الجمهور معها من خلال 3 مواقف مختلفة تعرضت لها؛ ما جعلها تتصدر محركات البحث في الإنترنت، وكان آخر موقف هو تعرض نجلها لأزمة صحية مفاجئة.

وبدأت قصة آخر موقف، عندما أعربت ”الببلاوي“ عن استيائها مما اعتبرته استغلال أحد الأشخاص لها بعدما طلب منها طلبا لم تكشف عن تفاصيله.

جاء ذلك تزامنا مع تعرض نجلها لأزمة صحية مفاجئة هدد حضوره آخر امتحان في السنة النهائية من دراسته البكالوريوس، معتبرة أن ”الجميع لا يعنيهم سوى مصالحهم فقط“.

وكتبت الفنانة المصرية عبر حسابها في ”فيسبوك“: “الواحد عايش في كوكب لوحده ملهوش حد، ولا يفرق مع حد، كلوا يالا نفسي، ولو له مصلحة يعملك نفسه مروحة ولو ملوش متلزموش دي كلمة ست طيبة لقتني ببكي في المسجد بتاع المقابر وقالتلي دموعك غالية وفريها الجايات كتير، والله استغربت كلامها وكأنها تؤهلني لشيء جاي”.

والموقف الثاني كان في رمضان الماضي، بعدما حلت ضيفة على الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، في أحد البرامج الذي عرض خلال الشهر، ودخلت “الببلاوي” خلال عرض الحلقة في نوبة بكاء شديدة بعد عرض مشهد جريء لها من أحد أعمالها الفنية كانت قد ندمت على تمثيله.

وأعربت ميار الببلاوي، عن حزنها وندمها لتمثيل هذا المشهد، مشيرة إلى أنها خاطبت شركة “غوغل” لحذف المشهد من المنصات ولكن دون استجابة، لافتة إلى أنها تريد أن يحذف الفيديو بأي ثمن حتى ولو كان عمرها أو جميع ما تملك.

أما الموقف الثالث فكان في آذار/مارس العام 2018، عندما فاجأتها والدتها في مناسبة عيد الأم، على الهواء مباشرة، خلال تقديمها أحد البرامج التلفزيونية، وحضرت معها في الاستوديو.

لتقوم “الببلاوي” آنذاك، بالانحناء على الهواء وتقبيل قدم والدتها التي تعلقت بها كثيرا وأظهرت ذلك في عدة مناسبات، لتنال استحسان وتعاطف الجمهور على هذا التصرف.