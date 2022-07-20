تامر حسني يرد على منتقدي "بحبك" ويوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ

رد الفنان المصري تامر حسني لأول مرة على منتقدي فيلمه الأخير ”بحبك“، واصفا إياهم بـ“غير الأسوياء“، وشكر في الوقت ذاته رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ.

وتعرض الفنان تامر حسني مؤخرا للعديد من الانتقادات من الجمهور والنقاد بسبب استحواذه على أغلب المهام في الفيلم، منها التأليف والإخراج والبطولة والموسيقى التصويرية، فضلا عن مستوى الفيلم الضعيف، بحسب النقاد.

وجاء رد تامر حسني تعليقا على منشور كتبه المستشار تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“ أشاد خلاله بالفنان المصري وفيلمه.

ودوّن آل الشيخ: ”فرحت عندما علمت أنه من إخراجه وتأليفه.. يجب علينا دعم المواهب في أفكارهم وتجاربهم. وهذا الشي موجود في السينما العالمية ومعروفه ولا يستغربونها“.

وتابع: ”لكن عندنا للأسف تجد من يتريق او يحاول ايجاد الاخطاء.. استمر ياتامر ولا تلتفت للوراء فالطريق امامك طويل ومليء بالابداع ان شاء الله“.

ورد تامر حسني موجها الشكر لتركي آل الشيخ: ”ألف شكر معالي المستشار.. إشادتك المحترمة تعني لي الكثير، أنا لا ألتفت لغير الأسوياء فكرا وقلبا.. وكل الشكر للجمهور الكريم اللي منحني بفضل الله شرف أعلى إيرادات في تاريخ السينما العربية بفيلم من تأليفي وموسيقتي التصويرية وإخراجي.. مفيش مستحيل“.