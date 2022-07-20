بعد هجوم واسع ضده.. السعودي خالد الشرهان يعتذر عن تغريدته "المسيئة"

اعتذر المدون السعودي المعروف خالد الشرهان، الذي ينشط عبر تويتر في مجالات المرأة والعلاقات الأسرية والاجتماعية، عن تغريدة نشرها مؤخرا وصفت بالمسيئة من قبل ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الشرهان قد قال في تلك التغريدة: ”مؤلم أن ترى طبيبة عمرها 35 سنة عزباء، تعالج فتاة 19 سنة حامل“.

وأشعلت تلك التغريدة حالة من الإثارة والجدل والغضب بين المدونين والناشطين السعوديين، خاصة النساء منهم، وخرج طيف واسع منهم للتعبير عن غضبه من الشرهان، لدرجة وصلت بالبعض إلى المطالبة بالقبض عليه ومعاقبته.

وبعد الحملة التي تعرض لها الشرهان خرج مجددا للاعتذار وغرد قائلا: ”اللي زعلان مني.. أقوله أنا آسف من جد، وحقك فوق راسي وأكرر اعتذاري، بس للعلم ردودكم القديرة والجميلة والنيرة على أي تغريدة جعلتني استفيد منكم كثير حتى لو كان فيها تحامل علي، شكرا من القلب لكم جميعا“.

وكان الشرهان قد استبق تغريدته تلك بأخرى شكر فيها كل من تفاعل مع التغريدة التي سببت المشكلة وفتحت نيران النقد عليه، وقال: ”شكرا لكل من شارك برده على التغريدة، واحترامي للجميع“.

وأضاف في تغريدة لاحقة: ”مؤلم جدا.. حين تفتح قلبك لمن لا يفهمك، فتجد الملامة تقع عليك و تتوجـه أصابع الاتهام إليك..!! ولا أحد يستطيع فهم ما أردته“.

وكانت سيدة الأعمال ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي شادن القحطاني قد نشرت منشورا عبر حسابها في ”سناب شات“ للتعليق على تغريدة الشرهان المسيئة، وقالت فيه: ”يمكن اللي عمرها 35 سنة سعيدة بحياتها كذا؟ يمكنها عقيم ومتزوجة؟ يمكن ويمكن آلاف الاحتمالات.. ويجي واحد يقول (مؤلم) وكأنه حاسس بإحساسها، باختصار أنت رجل؟ لا تدخل بسوالف النساء لأن شكلك عرة“.