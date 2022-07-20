شادن القحطاني

اعتراف أيمن حجاج

المعلم المغتصِب

أثير الحلوة

شيرين وحسام

حسام وشيرين

الكلباني كاجول

حميد الشاعري
أظهر المزيد

منوعات

بعد هجوم واسع ضده.. السعودي خالد الشرهان يعتذر عن تغريدته "المسيئة"
تاريخ النشر: 20 يوليو 2022 12:21 GMT
تاريخ التحديث: 20 يوليو 2022 13:10 GMT

بعد هجوم واسع ضده.. السعودي خالد الشرهان يعتذر عن تغريدته "المسيئة"

اعتذر المدون السعودي المعروف خالد الشرهان، الذي ينشط عبر تويتر في مجالات المرأة والعلاقات الأسرية والاجتماعية، عن تغريدة نشرها مؤخرا وصفت بالمسيئة من قبل ناشطين

+A -A
المصدر: وصفي شهوان - إرم نيوز

اعتذر المدون السعودي المعروف خالد الشرهان، الذي ينشط عبر تويتر في مجالات المرأة والعلاقات الأسرية والاجتماعية، عن تغريدة نشرها مؤخرا وصفت بالمسيئة من قبل ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الشرهان قد قال في تلك التغريدة: ”مؤلم أن ترى طبيبة عمرها 35 سنة عزباء، تعالج فتاة 19 سنة حامل“.

وأشعلت تلك التغريدة حالة من الإثارة والجدل والغضب بين المدونين والناشطين السعوديين، خاصة النساء منهم، وخرج طيف واسع منهم للتعبير عن غضبه من الشرهان، لدرجة وصلت بالبعض إلى المطالبة بالقبض عليه ومعاقبته.

2022-07-sharhan11

وبعد الحملة التي تعرض لها الشرهان خرج مجددا للاعتذار وغرد قائلا: ”اللي زعلان مني.. أقوله أنا آسف من جد، وحقك فوق راسي وأكرر اعتذاري، بس للعلم ردودكم القديرة والجميلة والنيرة على أي تغريدة جعلتني استفيد منكم كثير حتى لو كان فيها تحامل علي، شكرا من القلب لكم جميعا“.

2022-07-sharhan1

وكان الشرهان قد استبق تغريدته تلك بأخرى شكر فيها كل من تفاعل مع التغريدة التي سببت المشكلة وفتحت نيران النقد عليه، وقال: ”شكرا لكل من شارك برده على التغريدة، واحترامي للجميع“.

وأضاف في تغريدة لاحقة: ”مؤلم جدا.. حين تفتح قلبك لمن لا يفهمك، فتجد الملامة تقع عليك و تتوجـه أصابع الاتهام إليك..!! ولا أحد يستطيع فهم ما أردته“.

2022-07-sharhan

وكانت سيدة الأعمال ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي شادن القحطاني قد نشرت منشورا عبر حسابها في ”سناب شات“ للتعليق على تغريدة الشرهان المسيئة، وقالت فيه: ”يمكن اللي عمرها 35 سنة سعيدة بحياتها كذا؟ يمكنها عقيم ومتزوجة؟ يمكن ويمكن آلاف الاحتمالات.. ويجي واحد يقول (مؤلم) وكأنه حاسس بإحساسها، باختصار أنت رجل؟ لا تدخل بسوالف النساء لأن شكلك عرة“.

2022-07-شادن

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play