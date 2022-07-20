شادن القحطاني تشن هجوما على خالد الشرهان وتطالب بالقبض عليه

شنت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية شادن القحطاني هجوما لاذعا على المدون خالد الشرهان، بعد تغريدة أثارت جدلا واسعا بين متابعين، قارن فيها بين المرأة العزباء والمتزوجة.

وكان خالد الشرهان، قلل في تغريدة له عبر حسابه في ”تويتر“ من شأن المرأة العزباء، رافعا من شأن المتزوجة، إذ علق بالقول: ”مؤلم أن ترى طبيبة عمرها 35 سنة عزباء، تعالج فتاة 19 سنة حاملا“.

وانتقدت شادن عبر حسابها في ”سناب شات“، تغريدة ”الشرهان“، متسائلة عن الأساس الذي اعتمده المدون السعودي في مقارنته، مبينة أنها ”مقارنة باطلة“، قبل أن تهاجم مواطنها وتتلفظ عليه، مطالبة إياه بـ“عدم التدخل في شؤون النساء“.

ولاحقا، طالبت السلطات في بلادها، بمحاسبة خالد الشرهان عما صدر عنه، لافتة إلى أن ”تغريدته إساءة للنساء، اللواتي تدعم المملكة حقوقهن، كما إن تغريدته تتضمن إساءة للقضاء والقدر“.

كما نشرت شادن القحطاني عدة منشورات تعود لتغريدات لخالد الشرهان، تحمل المضمون ذاته في المقارنة بين المرأة العازبة والمتزوجة.

وعلقت في منشور آخر، ساخرة من ”الشرهان“، بأنه ”تعرض لانتقادات لاذعة كافية له“.

وواجه المدون السعودي، في وقت سابق، حملة انتقاد واسعة، خاصة من قبل نساء بلاده، اللواتي استنكرن هذه المقارنة، مطالبات بالقبض عليه.

وشددت ”طيف“ على ضرورة محاسبة المدون الشرهان: ”أتمنى يتم محاسبتك ومنعك من الكتابة بجميع وسائل التواصل والإعلام.“.

وطالبت مغردة بمحاسبة خالد الشرهان، لافتة إلى أنه ”يبحث عن الشهرة من خلال تغريدته“: ”مفروض خالد الشرهان يتحاسب على كلامه وهل من المنطق انه يجرح البنات اللي تأخرو بالزواج عشان يشهر حسابه بتويتر“.

واستنكرت مغردة، ما كتبه ”الشرهان“، مبينة أنه ”أساء وأهان نساء كثيرات“: ”كم عمرك ي خالد الشرهان؟ انا ما اشره عليك صراحه؟ بس حابه اقول انتبه لمشاعر العالم ؟ يمكن كانت متزوجه وربي ماكتب لها تجيب عيال وانفصلت ؟ ويمكن ربي ماكتب لها تتزوج نصيب ماجاها نصيب عسى كل كلمه تكتبها بذمتك ليوم الدين وانت خصم كل وحده جرحتها خصم كل وحده امام الله عز وجل يوم القيامه“.

واعتبرت أخرى أن تناول خالد الشرهان في تغريداته لمواضيع تتعلق بالنساء، يعود إلى إحساسه بـ“النقص“ تجاههن: ”الاسباب اللي خلت خالد الشرهان واشكاله من الشيبان التقليل من شأن المرأة وخصوصا من اصبحت ناضجة بالجمال و العقل هو عدم تقبلها له وعدم اعطائها حب و دعم لاشكاله من الشيبان في هذا العمر … فهذه المرأة الناضجة جماليا وجسديا وماليا وشخصيا لن تصرف هلله ولا نصف التفاته على اشكاله“.

وأوضح ”أبو رامي“: ”المؤلم حقيقة أن نجد مثل خالد الشرهان وأفكاره في مجتمعنا.. هذه الأفكار التي تدل على ضعف المحتوى وخواء العقل وضحالة الفكر.“.

ودافع عدد من المغردين عن خالد الشرهان، خاصة من الرجال، إذ علق أحدهم بالقول: ”انا اختلف مع هذا الرجل، #خالد_الشرهان كثيرا لكن كلامه فيه نوع من الصحة لأنه لايقصد الإهانة وانما يشير إلى أهمية الزواج للفتاة.. وياليتها ٣٥ بل أحيانا تتجاوز ٥٥ وهذا مالا نتمناه لأخواتنا..“.

ووافقه آخر: ”بعيد عن الاختلاف مع الأخ خالد الشرهان في بعض ما يطرح إلا أنه لامس كبد الحقيقة ما بين السطور توجيه ونصيحة وحث على الاستقرار والبحث عنه“.

ودافع المدون خالد الشرهان عن نفسه، بعد الانتقادات اللاذعة التي طالته، ليؤكد أنه ”تمت إساءة تفسير مقصده“: ”مؤلمٌ جداً .. حين تفتح قلبك لمن لا يفهمك ,, فـ تجد الملامة تقع عليك و تتوجـه أصابع الاتهام إليك ..!! ولا أحد يستطيع فهم ما أردته“.