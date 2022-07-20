أول ظهور للفنانة السودانية منى مجدي بعد إصابتها بالسرطان

تعاطف سودانيون مع الفنانة منى مجدي، بعد انتشار صورة لها، اليوم الأربعاء، وهي حليقة الرأس.

وأصيبت الفنانة السودانية بسرطان الثدي في فبراير/ شباط الماضي، وتخضع لجلسات علاج حاليا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة منى الجديدة، متمنين لها الشفاء.

ونشر الفنان أحمد الجقر، صورة منى على حالته في واتساب، وكتب: ”الله يشفيك يا منى“.

وكانت منى مجدي أعلنت في شباط/ فبراير الماضي، إصابتها بسرطان الثدي.

وقالت في فيسبوك: ”انضممت لكثير من نساء بلادي المصابات بداء سرطان الثدي المحاربات، القويات، القادرات“.

وأضافت: ”بكل إيمان أتقبل ابتلاء ربي وقدر الله وما شاء فعل.. رجاء محبة لكل النساء عليكن بالكشف المبكر والحمد لله والشكر لله على كل حال“.

ووجد منشور الفنانة الشابة منى مجدي ردود أفعال واسعة لدى محبيها وزملائها من الوسط الفني.

والفنانة منى مجدي من مدينة ود مدني، وسط السودان، وتربت بين مدينة مدني السودانية والعاصمة المصرية القاهرة، حتى عادت للدراسة بكلية الموسيقى والدراما في الخرطوم، وغنت ضمن كورال الكلية.

كما شاركت في البرنامج الجماهيري الرمضاني ”أغاني وأغاني“ على قناة ”النيل الأزرق“ المحلية.

وأثارت منى مجدي جدلا كبيرا في بلادها في وقت سابق، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية السودانية القبض عليها في أكتوبر/ تشرين الأول العام 2018، بدعوى ظهورها بملابس فاضحة أثناء إحيائها حفلًا خيريًا، ظهرت فيه بسروال ضيق وبلوزة بيضاء بأكمام طويلة.

ورأت منى مجدي بعد واقعة القبض عليها، أنه لا توجد معايير واضحة للإخلال بالنظام العام والآداب العامة، وانتقدت حينها المادة (152) من قانون النظام العام ووصفتها بأنها ”فضفاضة جدًا“.

وقالت، إن ”اللبس ليس من المفترض أن يحدده القانون، وإنما تحدده ثقافة الشخص وسلوكه وظروفه الاجتماعية والاقتصادية والبيئية“.