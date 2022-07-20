مطعم "الزوجة الثانية" لمختار الصقري في عُمان يثير جدلا

أثار اسم مطعم يعود لصاحبه المشهور العُماني مختار الصقري، جدلا وسخرية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الدكتور سليمان الحوسني قال عبر حسابه في تويتر، إن اسم مطعم يدعى (الزوجة الثانية) لفت انتباهه بينما كان في مسقط.

وكتب الحوسني في تغريدته: ”زرت مسقط الأيام الماضية فشد انتباهي هذا المطعم، وكنت على وشك النزول لولا بعض الظروف وقرب موعد السفر“، ونشر صورة لمطعم (الزوجة الثانية).

فيما سخر نبيل النصيري من الاسم، معلقا في تغريدة: ”ترا ذا يسبب مشاكل هههههه لما تتصل زوجته انت فين يقول في مطعم الزوجه الثانيه“.

وسخرت مغردة: ”تسمية المطعم للزوجة الثانية هو بديل عن الزوجة الأولى يمكن عندها ظروف أو حاجة ما تقدر تطبخ له الغدا بو وزار وفانيله دوم تفكيره في بطنه، لذلك عشان ما يتزوج الثانية يجي المطعم ع طول لا يفكر ولا شي“.

وقال محمد الزدجالي إن المطعم يلقى إقبالا: ”اهلاً وسهلاً د. في بلدك الثاني.. ازهرت وانورت بلادنا بوجود اهلنا من دول المجلس.. معتاد اني اخذ فطوري من الموقع ولكن من مقهى آخر بحكم انه قريب من عملي.. وشدّني مثلك اسم المطعم ولكن ما جربته وانا اشوف في اقبال عليه..“.

وأشاد آخر بالمطعم: ”المطعم في العذيبه جنب محطة شل باتجاه المطار واكلاته ممتازه انا اكلت منه أكثر من مرتين“.

بينما أوضح شخص أن القصد من اسم المطعم هو (المعدة): ”أهلين وسهلين يا دكتور القصد من مسمى المطعم الزوجه الثانية هي (المعدة)“.

واعتبر مغرد أن صاحب المطعم تعمد استخدام مثل هذا الاسم، الذي لعب دورا كبيرا في تسويقه: ”هذي الصورة بالذات وحدها ترويج وتسويق للمطعم، وهذا دليل انه اختيار الاسم كان موفق“.

واستنكر مغرد، السماح بمثل هذا الاسم: ”كيف أصلا سمحو له بهذا الاسم لو ياما قدمنا للأسامي ورفضوها سبحان الله الدنيا بين قوسين“.

وأكد مستخدمو مواقع التواصل في رد على منشور الدكتور سليمان الحوسني أن مطعم ”الزوجة الثانية“، يعود للمشهور العُماني مختار الصقري.